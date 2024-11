Poderá uma fuga na Estação Espacial Internacional conduzir a uma falha catastrófica?

O módulo russo da Estação Espacial Internacional tem uma fuga. Perde cerca de 1,7 quilogramas de ar por dia. Os russos dizem que não há problemas para a segurança. Contudo, a NASA está preocupada. Poderá haver uma "falha catastrófica”! Então, há ou não perigo?

Em 2019, um dos módulos da Estação Espacial Internacional (ISS) registou uma fuga. A fuga ocorre numa parte russa da estação espacial - um túnel de transferência - chamado PrK. Separa uma porta de acoplamento do resto do módulo. No total, a fuga perde cerca de 1,7 quilogramas de ar por dia.

Como solução provisória, os astronautas têm vedado o PrK quando não está a ser utilizado. Mas qual é a gravidade do problema? Segundo a Roscosmos, é seguro, mas segundo a NASA, pode levar à “possibilidade de uma falha catastrófica”.

Em 13 de novembro de 2024, a NASA realizou uma reunião sobre a segurança e a prontidão operacional da estação espacial. Nessa reunião, o antigo astronauta Bob Cabana, presidente do Comité Consultivo da Estação Espacial Internacional da NASA, informou sobre uma discussão realizada em setembro de 2024 entre a NASA e a agência espacial russa, Roscosmos, sobre a fuga.

Cabana disse na reunião do comité que não há acordo entre a NASA e a Roscosmos sobre a gravidade do problema. Enquanto a equipa russa continua a procurar e a selar as fugas, não acredita que a desintegração catastrófica do PrK seja realista. A NASA manifestou a sua preocupação quanto à integridade estrutural da PrK e à possibilidade de uma falha catastrófica.

Anteriormente, a 26 de setembro de 2024, a NASA publicou um relatório sobre a sua gestão dos riscos na estação espacial. A partir de agora, o plano atual é manter a estação espacial em boas condições de funcionamento até 2030, com uma desorbitação em 2031.

A NASA e a Roscosmos continuam a trabalhar em conjunto para resolver os problemas estruturais do túnel de transferência do módulo de serviço russo. As fissuras e fugas de ar no túnel são um risco de segurança de topo ... ambas as agências estão a colaborar para investigar e mitigar as fissuras e fugas; determinar a causa principal, o que inclui a partilha de amostras de metais, soldaduras e relatórios de investigação da Roscosmos; e monitorizar a estação para detetar novas fugas.

Em fevereiro de 2024, a NASA identificou um aumento da taxa de fugas... Mais tarde, em maio e junho de 2024, os responsáveis do Programa da ISS e da Roscosmos reuniram-se para discutir preocupações acrescidas com o aumento da taxa de fugas. Posteriormente, o Programa da ISS elevou o risco de vazamento do túnel de transferência do módulo de serviço para o mais alto nível de risco em seu sistema de gerenciamento de risco. De acordo com a NASA, a Roscosmos está confiante de que será capaz de monitorizar e fechar a escotilha do Módulo de Serviço antes de a taxa de fugas atingir um nível insustentável. No entanto, a NASA e a Roscosmos não chegaram a acordo sobre o ponto a partir do qual a taxa de fuga é insustentável.

Embora a causa principal da fuga permaneça desconhecida, ambas as agências restringiram o seu foco às soldaduras internas e externas. Em junho de 2024, não havia qualquer indicação de outras fugas na estação.