Esta é a app que a Google vai passar a instalar em todos os smartphones Android

Os novos OPPO X8 vieram mostrar que a marca aposta forte no hardware e na fotografia. Além disso, e numa estreia completa, a Google adicionou uma nova app ao seu leque de ofertas pré-instaladas. Esta passará a ser um padrão do Android e passará a vir com todos os smartphones Android. Descubra que app é esta que a Google quer tornar um novo padrão.

A aplicação Fitbit vem pré-instalada nestes novos smartphones da OPPO e aparece na pasta Google. Curiosamente, a app Fitbit aparentemente substitui a aplicação Google Fit nesta pasta, uma vez que a última não é instalada por defeito. Embora já tenha surgido nos Pixel, a linha Oppo Find X8 representa a primeira vez que um OEM parceiro OEM deu o mesmo passo.

Isto acontece no momento em que a Google tenta simplificar as suas ofertas de fitness. A empresa encerrou o painel web do Fitbit no início deste ano, mas, ao mesmo tempo, aposta tudo na aplicação Fitbit para dispositivos móveis. Na verdade, as APIs do Google Fit estão a ser descontinuadas e a Google deu aos programadores até 30 de junho de 2025 para mudar, de acordo com um documento de suporte.

A inclusão da aplicação Fitbit nos novos OPPO X8 pode ser um sinal do que está para vir. Os futuros smartphones de empresas como a Samsung, Nothing e OnePlus poderão trazer de forma semelhante a aplicação Fitbit pré-instalada, substituindo o Google Fit.

Embora muitos utilizadores gostem do Fitbit e das características que oferece, alguns utilizadores estão descontentes. Não gostam da forma como parece deslocado ao lado de outras aplicações padrão da Google, utilizando o seu próprio tema de cores e ignorando os padrões do sistema.

A Google revelou, entretanto, que “a aplicação Fitbit está disponível desde o início deste ano para os OEM Android, à medida que continuamos a apoiar a saúde e o bem-estar de mais consumidores”. A empresa também declarou que “vários fabricantes de dispositivos optaram por pré-carregar a aplicação nos seus dispositivos móveis”.

Esta declaração revela que, embora a Oppo seja o primeiro OEM parceiro a incluir o Fitbit no seu pacote de aplicações padrão, outras empresas também tiveram a oportunidade de o fazer desde o início de 2024. Presumivelmente, mais marcas seguirão o exemplo, à medida que o Google Fit continua a dar lugar ao Fitbit.