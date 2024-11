Pinwheel: telemóveis “desenhados” à medida das necessidades das crianças

Cada vez mais os pais se preocupam com aquilo que os filhos veem e partilham online. Para que a vigilância seja mais eficaz, o Reino Unido já disponibiliza telemóveis pensados exclusivamente para crianças. Como? Com os dispositivos Pinwheel. Saiba mais.

O conceito de telefone seguro e "debaixo de olho"

O Reino Unido lançou pela primeira vez no mercado um smartphone seguro para crianças, com restrições adequadas à idade e capacidades de monitorização remota para os pais.

Chama-se Pinwheel e é um sistema operativo especialmente concebido para ser instalado diretamente numa variedade de smartphones existentes e pode ser utilizado em todas as principais redes móveis.

A empresa norte-americana que desenvolveu o produto argumenta que esta configuração oferece uma alternativa mais atrativa do que dar aos jovens um telemóvel básico que pode não agradar ou um smartphone de topo sem o mesmo nível de funcionalidades de segurança.

Os dispositivos Pinwheel permitem que os pais monitorizem remotamente todas as mensagens de texto e o histórico de chamadas de uma criança, além de lhes dar a capacidade de aprovar contactos, definir limites de tempo para aplicações e tempo de chat. Inclui ainda uma biblioteca de aplicações apropriada à idade da criança, sem redes sociais ou navegadores web incluídos.

Redes sociais e tempo de ecrã

As crescentes preocupações com o impacto das redes sociais e do tempo de ecrã nos telemóveis no bem-estar físico e mental das crianças levaram muitos dos maiores fabricantes de telemóveis e plataformas online a introduzirem várias funcionalidades de controlo parental e segurança nos últimos anos.

No entanto, este sistema é frequentemente fragmentado, exigindo que os pais tenham uma conta na plataforma em questão ou usem um dispositivo semelhante.

Em contraste, a Pinwheel afirma que os seus dispositivos podem ser monitorizados a partir de um portal online central, acessível tanto a partir de um computador como de um dispositivo móvel. Os pais podem personalizar as definições ao longo do tempo, desbloqueando mais funcionalidades à medida que o seu filho cresce e desenvolve a capacidade de gerir a tecnologia de forma independente.

O diretor-executivo e fundador da empresa, Dane Witbeck, refere que agora “os pais e as crianças têm uma forma de se manterem conectados e desfrutarem dos benefícios e diversão de um smartphone – desde partilhar fotos, enviar mensagens aos amigos, jogar e muito mais, mas com as restrições e monitorização que mantêm todos seguros e reduzem os conflitos familiares.”

Estamos convencidos de que os nossos telemóveis oferecem às famílias uma forma de ajudar as crianças a desenvolverem hábitos saudáveis no uso de dispositivos digitais e do tempo de ecrã, sem os impactos negativos e distrações das redes sociais e do acesso livre à internet.

Concluiu o responsável.