Hyundai Tucson: mais tecnologia e eficiência num design renovado

A Hyundai Motor Company apresenta o novo Tucson, com um design exterior renovado, interior sofisticado e tecnológico, e uma gama de motorizações eletrificadas que o tornam ainda mais eficiente e apelativo. O SUV, líder de vendas da marca na Europa, eleva a fasquia no segmento com inovações na conectividade, segurança e conforto.

Design com linhas dinâmicas e futuristas

O novo Tucson exibe uma estética arrojada e futurista, com linhas geométricas marcantes e superfícies esculpidas. A nova grelha dianteira, com um padrão paramétrico e luzes diurnas ocultas, confere ao SUV uma presença imponente e distintiva.

Os faróis e farolins com tecnologia LED complementam o visual moderno, enquanto as novas opções de cor permitem personalizar o Tucson ao seu gosto.

O interior do novo Tucson foi redesenhado para oferecer uma experiência premium e conectada. O painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e o ecrã táctil de 12,3 polegadas para o sistema de info-entretenimento criam um ambiente tecnológico e intuitivo.

Os bancos revestidos em materiais de elevada qualidade garantem conforto em viagens longas, enquanto o espaço amplo e o design ergonómico proporcionam bem-estar a bordo.

Motorizações eficientes e eletrificadas

O novo Tucson oferece uma gama diversificada de motorizações, com opções a gasolina, diesel, híbridas e híbridas plug-in.

Gasolina : 1.6 T-GDI com 150 cv, disponível com caixa manual de 6 velocidades ou caixa automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT).

: 1.6 T-GDI com 150 cv, disponível com caixa manual de 6 velocidades ou caixa automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT). Diesel : 1.6 CRDi com 116 cv e caixa manual de 6 velocidades, ou 1.6 CRDi com 136 cv e caixa automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT).

: 1.6 CRDi com 116 cv e caixa manual de 6 velocidades, ou 1.6 CRDi com 136 cv e caixa automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT). Híbrida 48V : Combina o motor 1.6 T-GDI a gasolina com um sistema híbrido de 48V, disponível com caixa manual de 6 velocidades (150 cv) ou caixa automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT) (180 cv).

: Combina o motor 1.6 T-GDI a gasolina com um sistema híbrido de 48V, disponível com caixa manual de 6 velocidades (150 cv) ou caixa automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT) (180 cv). Híbrida Plug-in: Combina o motor 1.6 T-GDI a gasolina com um motor elétrico e uma bateria de 13,8 kWh, oferecendo uma potência combinada de 265 cv e uma autonomia elétrica de até 62 km.

O novo Tucson está equipado com tecnologias avançadas de segurança e assistência à condução, incluindo:

Sistema de sete airbags : Oferece a máxima proteção em caso de colisão.

: Oferece a máxima proteção em caso de colisão. Controlo de Estabilidade de Ventos Cruzados (CWC) : Mantém a estabilidade do veículo em condições de vento forte.

: Mantém a estabilidade do veículo em condições de vento forte. Assistente de Manutenção na Faixa de Rodagem (LKA) : Ajuda a evitar desvios involuntários da faixa de rodagem.

: Ajuda a evitar desvios involuntários da faixa de rodagem. Controlo Inteligente de Cruzeiro (SCC) : Mantém uma distância segura do veículo da frente.

: Mantém uma distância segura do veículo da frente. Sistema de Travagem Autónoma de Emergência (FCA) : Deteta peões, ciclistas e veículos e trava automaticamente em caso de emergência.

: Deteta peões, ciclistas e veículos e trava automaticamente em caso de emergência. Bluelink® Connected Car : Permite controlar várias funções do veículo remotamente, através do smartphone.

: Permite controlar várias funções do veículo remotamente, através do smartphone. Hyundai LIVE Services: Disponibiliza informação em tempo real sobre o trânsito, estacionamento e pontos de interesse.

Versões e equipamentos

O novo Hyundai Tucson está disponível em três níveis de equipamento: Comfort, Premium e Luxury. Cada versão oferece um conjunto de equipamento de série e opcional, permitindo-lhe personalizar o seu Tucson de acordo com as suas necessidades e preferências.

Esta nova proposta apresenta-se como uma opção completa e competitiva no segmento dos SUV, combinando um design arrojado, tecnologia avançada, motorizações eficientes e um interior refinado e conectado.

Com uma gama diversificada de versões e equipamentos, o Tucson adapta-se às necessidades dos diferentes clientes, oferecendo uma experiência de condução segura, confortável e conectada.

Disponibilidade e preços

O novo Hyundai Tucson chega a Portugal em novembro, com preços a partir de 35.180 euros.