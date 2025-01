E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os Huawei Freebuds Pro 4, ensaiámos o BYD Seal U EV, falámos de vários feitos ligados à exploração espacial, e muito mais.

Com um papel fundamental na formação da vida na Terra e na tendência do clima, o aquecimento dos oceanos está a preocupar os cientistas, uma vez que o volume de calor atingiu níveis recorde, em 2024.

A tradição já não é o que era. E hoje as bicicletas já não dependem só da força das pernas, sim, aquilo que ainda se chama pedalar. Com a introdução do motor elétrico neste segmento, a bicicleta é hoje um meio de transporte e um veículo de maior entretenimento. Pode parecer uma Urtopia... já que poderemos estar a olhar para um outro patamar nas "bikes"!

A empresa japonesa Nikon desenvolve uma nova tecnologia inspirada na pele de tubarão, que reduz o atrito e a resistência, melhorando a eficiência de aviões, veículos ou aerogeradores. A natureza continua a dar dicas!

A Huawei assumiu há alguns anos uma posição de destaque no campo do áudio. Tem produtos cada vez mais únicos e com uma qualidade sonora única. A somar a isso tem procurado criar designs que se destacam e que apelam aos utilizadores. Com os novos Huawei Freebuds Pro 4 consegue isso, aliando um som excecional com uma estética única.

O mais recente smartphone dobrável da Huawei chegou a Portugal. Com dois ecrãs de alta resolução, um sistema de câmaras impressionante e materiais premium que lhe conferem maior durabilidade, o Huawei Mate X6 promete revolucionar a indústria dos ecrãs dobráveis.

A Blue Origin lançou o seu novo e enorme foguetão, o New Glenn, no seu primeiro voo de teste, esta quinta-feira, enviando um protótipo de satélite para uma órbita a milhares de quilómetros acima da Terra.

Durante a CES 2025, de onde chegam muitas novidades, a Honda fez a estreia mundial de dois modelos protótipos: o Honda 0 Saloon e o Honda 0 SUV. Estes serão os primeiros veículos da Honda 0 Series a entrarem nos mercados globais a partir de 2026.

A pensar no espírito criativo da geração mais jovem, a Huawei nova 13 Series introduz a funcionalidade AI Best Expression, incorpora câmaras de alta qualidade e suporta retratos multifocais. Inspirada em elementos da alta-costura, apresenta-se em três cores - verde, preto e branco -, com um design de textura de xadrez dinâmico, que une sofisticação e minimalismo, refletindo a estética Fashion Forward da marca. A nova linha de smartphones já está disponível na loja online da Huawei.

Depois de ter sido adiado várias vezes, o sétimo voo de teaste da Starship realizou-se esta madrugada. Os resultados estão longe dos pretendidos pela SpaceX, mas ainda assim teve sucesso em algumas áreas. O mais importante foi mesmo a captura do Super Heavy, algo que é sempre espetacular.

Chama-se Telo MT1 e é anunciado como sendo a carrinha elétrica, urbana e de aventuras com o melhor desempenho, quando o assunto é a eficiência. Incorpora painéis solares integrados na cabina e é fabricada segundo normas rigorosas.

O BYD Seal U é um SUV elétrico que combina um design sofisticado, tecnologia de ponta e uma autonomia impressionante, oferecendo uma experiência de condução eficiente e sustentável para famílias modernas. Mas será que ainda combina com as propostas para 2025?

Foram lançados no passado dia 14 de janeiro de 2025, os satélites portugueses Prometheus-1 e PoSAT-2, pelo foguete Falcon 9/Transporter 12 da Space X, a partir do porto espacial Vandenberg, na Califórnia (EUA).