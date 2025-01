A análise do Pplware aos Huawei Freebuds Pro 4! Um som excecional com uma estética única

A Huawei assumiu há alguns anos uma posição de destaque no campo do áudio. Tem produtos cada vez mais únicos e com uma qualidade sonora única. A somar a isso tem procurado criar designs que se destacam e que apelam aos utilizadores. Com os novos Huawei Freebuds Pro 4 consegue isso, aliando um som excecional com uma estética única.

O design dos novos Huawei

A linha Freebuds Pro não é uma novidade para os utilizadores da Huawei. É com estes buds que procura conquistar o mercado, aliando vários fatores importantes no campo do áudio e que apelam a quem procura uma proposta de elevada qualidade. Referenciados como uma proposta a ter em conta, tem cada vez mais utilizadores.

Com os Huawei Freebuds Pro 4 a marca voltou a mostrar que sabe criar propostas de elevada qualidade. Tudo começa com uma estética muito distinta e que segue ainda assim o que o passado já tinha mostrado como sendo muito interessante.

A proposta que tivemos em mãos segue o básico preto, interessante e discreto, mas adiciona um pormenor de destaque. De forma discreta está presente um elemento dourado e que sobressai. Não é excessivo, mas destaca-se. Isto associado uma caixa de transporte e carregamento pequena e muito próxima da anterior. Assim, a sua portabilidade é total e cabe perfeitamente em qualquer bolso.

No que toca aos buds, estes sáo muito próximos do modelo anterior, quer em tamanho, quer em peso, sendo muito leves e pequenos. Ainda assim, são percetíveis pequenas mudanças para melhorar a qualidade sonora e o encaixe nos ouvidos dos utilizadores, melhorando a qualidade sonora.

Qualidade sonora dos Freebuds Pro 4

Com os Huawei Freebuds Pro 4 a marca quer marcar uma nova era e um momento de desenvolvimentos ainda mais dedicados. Assim, criou a HUAWEI Sound, que se irá dedicar a criar produtos de topo e com cada vez mais qualidade. A prova do que será o futuro chega e promete muito para todos.

Algo que se destaca de imediato é a qualidade do ANC. Algo que a Huawei já fazia de excelente qualidade volta a melhorar e com ainda mais capacidades. A marca garante que consegue remover o ruído de fundo até a um máximo de 108db, o que temos num concerto de música. Há ainda a presença de 3 pares de pontas de espuma com memória para filtrar ainda mais o ruído externo, de forma passiva.

Outro ponto de destaque é a qualidade sonora nas chamadas de voz. Aqui a clareza é total e também o isolamento proporcionado, tanto do lado de quem usa os Freebuds Pro 4 como de quem recebe a chamada. Aqui a filtragem é também aplicada no microfone, para o máximo de qualidade. É garantida a filtragem de, por exemplo, vento até 10 m/s.

Esta proposta garante ainda a presença e a adaptação por um equilizador excelente. Este tem vários modos, que conseguem adaptar a experiência auditiva para todas as situações. A qualidade é garantida desde o primeiro mommento, graças a uma afinação oferecida por profissionais.

Uma bateria enorme

Algo que a Huawei nos habitou é à qualidade da bateria dos seus equipamentos. Nos Freebuds Pro 4 isso volta a acontecer e temos carga para muitas horas de utilização, mesmo sem ter de carregar os buds. Há ainda que contar com a caixa de transporte que serve para o carregamento rápido, realizando esta tarefa de forma muito breve.

Do que testámos, e a marca garante, temos 7 horas de audição sem ter de colocar os buds na caixa. A somar este elemento, conseguimos elevar este número para mais de 33 horas, o que é excelente e garante uma utilização pode muito tempo, sem qualquer preocupação por parte do utilizador.

Software para o fine-tunning

Emparelhar os Freebuds Pro 4 com qualquer equipamento é extremamente simples. Com o botão lateral da caixa de transporte, estes Huawei ficam prontos a ser descobertos e muito depressa usados. Isso torna-os ideais para serem uma solução para qualquer plataforma e para qualquer momento.

Claro que para todos os querem afinar e configurar de forma mais detalhada os Freebuds Pro 4, a Huawei oferece uma solução. Com a app AI Life é possível explorar ao máximo estes buds e melhorar ainda mais a qualidade sonora. Esta é mais uma app da marca que pode ser usada tanto em Android como no iOS, criando soluções sem quaisquer barreiras ou dependência de marcas.

A marca resolveu também adicionar alguns pormenores interessantes e que libertam os utilizadores. É possível atender as chamadas ou recusar as mesmas com o acenar, ou o abanar da cabeça, dispensando o toque ou o controlar dos buds. Assim, tudo fica mais simples e até mais rápido.

Algo importante e útil é também a ligação dos Freebuds Pro 4 a vários dispositivos ao mesmo tempo. Assim, e no smartphone e no PC, é possível alternar entre a fonte, ouvindo música num e, rapidamente, mudando para uma chamada no outro. No final, tudo volta à configuração original.

Conclusões

Com os Freebuds Pro 4 a Huawei volta a mostrar porque está no topo desta categoria de produtos. A sua qualidade sonora é excelente e dão ao utilizador uma liberdade grande para estes poderem configurar e afinar ao seu gosto o som que têm presente.

Pequenos, simples de transportar e com uma qualidade grande de bateria, é uma excelente opção para os verdadeiros amantes do som, e não só. Se a proposta anterior já era excelente, os novos buds estão num patamar ainda mais elevado que surpreendem pela qualidade, quer do ANC, quer do equalizador. Nas chamadas é um verdadeiro rei e dificilmente vão ter queixas de estarem a ser ouvidor com problemas.

A nova proposta da Huawei estão já disponíveis para compra hoje e têm um preço de venda recomendado de 199 euros. Esta nova proposta da Huawei está disponível em preto, branco e verde.

Huawei Freebuds Pro 4: galeria de imagens