Huawei nova 13 Series chega a Portugal com inovações na fotografia digital

A pensar no espírito criativo da geração mais jovem, a Huawei nova 13 Series introduz a funcionalidade AI Best Expression, incorpora câmaras de alta qualidade e suporta retratos multifocais. Inspirada em elementos da alta-costura, apresenta-se em três cores - verde, preto e branco -, com um design de textura de xadrez dinâmico, que une sofisticação e minimalismo, refletindo a estética Fashion Forward da marca. A nova linha de smartphones já está disponível na loja online da Huawei.

Design clássico e intemporal com textura de xadrez

Mantendo-se fiel à sua estética minimalista e moderna, a Huawei nova 13 Series introduz o design de textura de xadrez dinâmico nas versões verde (nova 13 Pro) e branca (nova 13), com um brilho delicado que muda subtilmente consoante os ângulos de visão. A tampa traseira exibe o acabamento Star Effect, que lhe confere uma textura acetinada, para um toque mais suave.

Múltiplas funcionalidades para capturar os melhores momentos

A Huawei nova 13 Series estreia a funcionalidade AI Best Expression, que ajuda a melhorar as fotografias de sequência através de ajustes inteligentes de Inteligência Artificial (IA).

Assim, permite aos utilizadores escolherem as expressões mais naturais, garantindo que todos estão no seu melhor.

Além disso, suporta retratos multifocais nas câmaras frontais e traseiras, para fotografias com um estilo artístico. O AI HDR reconhece automaticamente os cenários da fotografia e refina as imagens de forma inteligente, resultando em detalhes mais nítidos e cores mais vivas.

O Huawei nova 13 Pro apresenta uma câmara de abertura ajustável de 50 MP, atualizada com uma gama de abertura variável de F1.4 a F4.0. Este sistema de abertura inteligente consegue identificar os cenários e ajustar as definições em conformidade para ajudar os utilizadores a captar momentos deslumbrantes.

Equipada com estabilização ótica da imagem (OIS), a câmara melhora a sensibilidade à luz para obter resultados mais nítidos em condições de luz desfavoráveis.

Por sua vez, a teleobjetiva para retratos com zoom ótico 3X com OIS oferece opções de zoom versáteis, perfeitas para retratos de média a longa distância. Isto permite obter imagens detalhadas e nítidas, ao mesmo tempo que mantém uma composição limpa e visualmente impressionante, quer se trate de captar grandes planos ou paisagens.

Nova funcionalidade para redução da fadiga ocular

A Huawei nova 13 Series possui o ecrã AI Eye Comfort, cuja tecnologia foi desenvolvida para garantir uma melhor visualização em locais pouco iluminados. Graças à inteligência artificial, reconhece a iluminação do ambiente e adapta os níveis de luz azul emitidos, de forma a proporcionar uma experiência mais confortável e diminuir o esforço ocular.

O Huawei nova 13 Pro integra um ecrã LTPO com uma taxa de atualização de 120 Hz, para um desempenho energético eficiente e uma experiência visual fluída. A funcionalidade Always-On Display (AOD) proporciona uma visualização rápida de informações essenciais, enquanto a Splash Touch & Touch Optimisation garante uma interação simples e precisa, mesmo com o ecrã molhado.

Carregamento rápido e bateria de longa duração

A Huawei nova 13 Series apresenta o novo Huawei SuperCharge Turbo de 100 W com Controlo de Temperatura de Precisão de IA, para uma saída de energia estável. Desta forma, o Huawei nova 13 Pro consegue carregar até 50% em apenas 9 minutos e o Huawei nova 13 atinge 50% em 10 minutos.

Apesar do corpo fino e leve, incorpora uma poderosa bateria de 5000mAh, para uma utilização duradoura e sem preocupações.

Huawei nova 13 PVRP: 549,00 € Oferta de lançamento: HUAWEI FreeBuds 5 Cores: preto e branco