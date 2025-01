New Glenn: Blue Origin já lançou o enorme foguetão no primeiro voo de teste

A Blue Origin lançou o seu novo e enorme foguetão, o New Glenn, no seu primeiro voo de teste, esta quinta-feira, enviando um protótipo de satélite para uma órbita a milhares de quilómetros acima da Terra.

Batizado com o nome do primeiro americano a orbitar a Terra, o foguetão New Glenn descolou da Flórida, partindo da mesma plataforma utilizada para lançar as naves espaciais Mariner e Pioneer da NASA há meio século. O lançamento aconteceu pelas 7h da manhã do horário de Portugal.

O foguetão de 98 metros foi construído ao longo de vários anos, com um grande financiamento do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e transportava uma plataforma experimental concebida para acolher satélites ou para os lançar nas suas órbitas corretas.

Todos os sete motores principais dispararam no momento da descolagem e o foguetão atravessou o céu antes do amanhecer, atraindo os aplausos dos espetadores que se alinhavam nas praias próximas, conforme relatado pela Associated Press.

Os funcionários da empresa aplaudiram o sucesso do lançamento assim que a nave entrou em órbita 13 minutos depois. O feito recebeu elogios de Elon Musk, da SpaceX.

Para este teste, esperava-se que o satélite permanecesse no interior da segunda plataforma, enquanto circundava a Terra. A missão deveria durar seis horas, com a segunda plataforma a ser colocada em condições seguras para permanecer numa órbita alta e fora do caminho, de acordo com as práticas da NASA que visam minimizar o lixo espacial.

O propulsor da primeira fase não aterrou numa embarcação no Atlântico minutos após a descolagem para poder ser reciclado, mas a Blue Origina sublinhou que o objetivo-chave era que o satélite de teste atingisse a órbita.

De facto, antes do voo, Bezos disse que era "um pouco louco" tentar aterrar o propulsor na primeira tentativa.

O New Glenn deveria ter voado antes do amanhecer de segunda-feira, mas a acumulação de gelo em canalizações críticas causou um atraso.

O foguetão foi construído para transportar naves espaciais e eventualmente astronautas para a órbita e, também, para a Lua.

A Blue Origin prevê seis a oito voos do New Glenn este ano, com o próximo a chegar na primavera.

Há espaço para muitos vencedores.

Disse Bezos, na fábrica de foguetões, durante o fim de semana, acrescentando que se tratava do "início desta nova fase da era espacial, em que vamos todos trabalhar em conjunto como indústria (...) para baixar o custo do acesso ao espaço".