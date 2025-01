Honda apresentou dois protótipos de modelos da Honda 0 Series: 0 Saloon e 0 SUV

Durante a CES 2025, de onde chegam muitas novidades, a Honda fez a estreia mundial de dois modelos protótipos: o Honda 0 Saloon e o Honda 0 SUV. Estes serão os primeiros veículos da Honda 0 Series a entrarem nos mercados globais a partir de 2026.

A Honda apresentou a estreia mundial de dois protótipos de modelos da Honda 0 Series: o 0 Saloon e o 0 SUV.

Além destes, deu a conhecer o seu sistema operativo (SO) criado de raiz para veículos, o ASIMO OS, que será instalado nos seus modelos da série 0.

Honda 0 Saloon

Ao fazer avançar o modelo conceptual apresentado no ano passado na CES 2024, o protótipo do Honda 0 Saloon foi desenvolvido em preparação para um lançamento no mercado em 2026.

Mantendo o design exato do modelo conceptual, o protótipo apresenta uma altura baixa e um estilo desportivo que distingue a berlina de outros veículos elétricos, bem como um espaço interior mais espaçoso do que seria de esperar com base nas dimensões exteriores.

O Honda 0 Saloon, o modelo emblemático da Honda 0 Series, irá basear-se na recém-desenvolvida arquitetura dedicada de veículos elétricos e apresentará uma série de tecnologias de próxima geração que incorporam a abordagem de desenvolvimento "Thin, Light and Wise".

Na CES 2025, a Honda concentrou-se na introdução de determinadas tecnologias e caraterísticas que contribuem para o valor "Wise" do Honda 0 Saloon.

Isto inclui a tecnologia de condução autónoma de Nível 3, que a Honda colocou em prática pela primeira vez no mundo, bem como a "otimização ultra-pessoal" que oferecerá uma experiência de mobilidade personalizada para cada utilizador individual - algo que será possível com o ASIMO OS.

O modelo de produção do Honda 0 Saloon deverá ser introduzido primeiro no mercado norte-americano, em 2026, e depois nos mercados mundiais, incluindo Japão e Europa.

Honda 0 SUV

Com base no modelo conceptual Space-Hub apresentado na CES 2024, que propõe o novo valor dos veículos elétricos da Honda como um espaço para as pessoas, a empresa apresenta o protótipo de um SUV elétrico de tamanho médio - que será o primeiro modelo da Honda 0 Series.

Ao aplicar a abordagem "Thin, Light and Wise" a um SUV, o espaço interior foi aumentado e foi conseguido um habitáculo espaçoso com um campo de visão claro e sem restrições, com grande flexibilidade.

Juntamente com a grande variedade de tecnologias de última geração, o Honda 0 SUV aplicará uma estimativa de atitude de alta precisão e controlo de estabilização.

Este controlo é baseado em sensores giroscópicos 3D, tecnologia que a Honda criou através do desenvolvimento das suas tecnologias robóticas originais, para permitir ao condutor uma dinâmica flexível em várias superfícies de estrada.

O modelo de produção do Honda 0 SUV deverá ser introduzido, também, no mercado norte-americano, no primeiro semestre de 2026, e depois nos mercados mundiais, incluindo Japão e Europa.

Sistema operativo da Honda ASIMO OS

Os modelos da Honda 0 Series serão equipados com o ASIMO OS, o sistema operativo original da Honda, desenvolvido de raiz para veículos. Este será a tecnologia central para alcançar o valor "Wise" da série global de veículos elétricos.

O ASIMO era um robô humanoide capaz de andar de forma autónoma, desenvolvido como parte da investigação tecnológica fundamental da Honda, com o objetivo de ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, coexistir em sociedade.

A Honda iniciou a investigação e o desenvolvimento da robótica em 1986 e apresentou o ASIMO em 2000. Este robô tornou-se um ícone no domínio da robótica entre os anos 2000 e 2010 e era apreciado por pessoas de todo o mundo.

Mesmo depois de concluir o desenvolvimento do ASIMO, a Honda tem vindo a desenvolver as suas tecnologias de robótica, incluindo as que reconhecem ambientes externos e o controlo autónomo do comportamento, permitindo ao ASIMO compreender as intenções das pessoas à sua volta.

Ao combinar as tecnologias de robótica com tecnologias de inteligência avançadas para a Honda 0 Series, a empresa esforça-se por oferecer um valor único para veículos definidos por software (em inglês, SDV).

Como plataforma de software, o ASIMO OS aplicará o controlo integrado de unidades de controlo eletrónico (em inglês, ECU) para sistemas de veículos como a condução autónoma/ sistemas avançados de assistência ao condutor (AD/ ADAS) e o sistema de infoentretenimento no veículo.

Atualizando constantemente o software de bordo através de atualizações over-the air (OTA), mesmo após a compra do veículo, as funções e os serviços serão continuamente adaptados de acordo com as preferências e as necessidades de cada utilizador.

As funções e os serviços sujeitos a atualizações constantes incluem os que aumentam o valor do espaço e a experiência de utilização digital, que garante uma experiência de mobilidade divertida e confortável.

Além disso, o controlo integrado de dinâmica, exclusivo da Honda, determina o prazer de conduzir, permitindo que o condutor se sinta em harmonia com o veículo.

Tecnologia de condução autónoma

Em 2021, a Honda tornou-se a primeira fabricante de automóveis do mundo a colocar o equipamento de condução autónoma de Nível 3 em uso prático com o lançamento do novo Legend equipado com Honda Sensing Elite, que se qualificou para a condução autónoma de Nível 3 (eyes-off) e automação de condução condicional em áreas limitadas.

A Honda desenvolveu o Honda Sensing Elite para colocar esta tecnologia AD em utilização prática, antecipando todas as condições e cenários de condução com base na premissa de que, além de reduzir o número de colisões de trânsito na sociedade, a Honda AD deve eliminar completamente os acidentes de trânsito que as pessoas pensam que um "condutor humano poderia evitar".

A Honda acredita que a utilização generalizada da tecnologia eyes-off levará à concretização de zero mortes por colisão no trânsito, no futuro. Com base nesta convicção, a Honda esforçar-se-á por oferecer veículos de condução autónoma acessíveis a mais clientes em todo o mundo através da Honda 0 Series.

Para este fim, a Honda aplicou uma tecnologia de Inteligência Artificial (IA) original da marca que combina a tecnologia de aprendizagem não supervisionada do Helm.ai e os modelos de comportamento de condutores experientes.

Isto permite à IA aprender com quantidades menores de dados e expandir eficientemente a quantidade de situações em que a condução autónoma e a assistência ao condutor podem estar disponíveis.

Além disso, a Honda aplicará a sua IA cooperativa original desenvolvida através da investigação sobre pessoas e mobilidade para melhorar ainda mais a precisão do comportamento colaborativo, tal como ceder o direito de passagem a outros na estrada, o que é difícil mesmo para um condutor humano.

Ao aplicar estas tecnologias avançadas, a Honda irá criar um sistema de assistência ao condutor fiável, capaz de responder rápida e adequadamente a situações inesperadas, como um animal que entra na faixa de rodagem ou um objeto que cai na estrada.

Os modelos da Honda 0 Series serão equipados com um sistema que permite alargar a gama de condições de condução em que a assistência ao condutor e a condução autónoma de Nível 3 estarão disponíveis.

Esta expansão começará com a tecnologia eyes off disponível em situações de congestionamento de tráfego nas autoestradas, e continuará através de atualizações OTA.

Com a condução autónoma de Nível 3, o veículo será responsável pela condução, o que permitirá ao condutor humano efetuar uma segunda tarefa enquanto se desloca para o seu destino, quer seja ver um filme ou participar remotamente numa reunião.

A Honda vai avançar ainda mais com as suas tecnologias e tornar-se-á a primeira fabricante de automóveis a alargar a aplicação das funções de eyes-off a todas as situações de condução, abrindo novas possibilidades de mobilidade.

Desenvolvimento de um SoC dedicado à Honda 0 Series

A Honda e a Renesas Electronics Corporation (Renesas) anunciaram um acordo para desenvolver um sistema num chip (SoC) de alto desempenho para realizar os futuros SDV que a empresa pretende alcançar com os modelos da Honda 0 Series.

Para os modelos da próxima geração, que serão lançados no final da década de 2020, a Honda irá adotar uma arquitetura E&E centralizada que combina várias ECU responsáveis pelo controlo dos sistemas do veículo numa única ECU central.

Esta funcionará como o coração do SDV e irá gerir vários sistemas do veículo, como o AD/ ADAS, o controlo do grupo motopropulsor e as caraterísticas de conforto.

Para tal, a ECU necessita de um SoC que proporcione um desempenho de processamento superior ao dos sistemas tradicionais, minimizando simultaneamente qualquer aumento do consumo de energia.

Para cumprir estes requisitos, a Honda e a Renesas vão criar um sistema que utiliza a tecnologia multi-die chiplet - que combina vários chips com diferentes funções - para combinar a série genérica R-Car X5 SoC de quinta geração (Gen 5) da Renesas com um acelerador de IA otimizado para software de IA desenvolvido independentemente pela Honda.

Com esta combinação, as duas empresas pretendem desenvolver um sistema que atinja um dos melhores desempenhos de IA da indústria de 2000 TOPS (Sparse) com uma eficiência energética de 20 TOPS/ W.

TOPS, sigla para Tera Operations Per Second, é a métrica utilizada para a performance de processamento de IA e mede o número de operações que podem ser feitas por segundo.