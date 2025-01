BYD Seal U EV: o SUV elétrico pensado para as famílias

O BYD Seal U é um SUV elétrico que combina um design sofisticado, tecnologia de ponta e uma autonomia impressionante, oferecendo uma experiência de condução eficiente e sustentável para famílias modernas. Mas será que ainda combina com as propostas para 2025?

Marca líder mundial em vendas de automóveis movidos a novas energias, elétricos a bateria e híbridos plug-in, com mais de 4,2 milhões de veículos vendidos a nível global em 2024, a BYD tem no Seal U EV a resposta às necessidades dos clientes mais exigentes, quer em termos de habitabilidade e tecnologia de bordo, quer igualmente ao nível da performance e eficiência energética.

Com praticamente 4,8 metros de comprimento e uma generosa distância entre eixos de 2,765 metros, o Seal U EV é um SUV 100% elétrico de segmento D pensado para as famílias e para o seu preenchido quotidiano, bem como para as longas viagens, combinando um elevado sentido prático e versatilidade de utilização com uma autonomia de longo alcance e uma extensa oferta tecnológica.

O oceano como inspiração

Integrado na família de modelos da Ocean Series da BYD, o Seal U destaca-se pelo seu design marcante e fluido, concebido de acordo com a linguagem de estilo “Ocean Aesthetics”, inspirada, como o nome indica, no oceano.

A secção dianteira é dominada pelo dinamismo das suas linhas aerodinâmicas, bem como pela iluminação em forma de U. Visto de perfil, a linha de cintura elevada que se estende dos faróis da frente aos farolins traseiros, as proporções perfeitamente equilibradas e as jantes de liga leve de 19 polegadas, combinam-se para incorporar no Seal U um conceito estético harmonioso e elegante.

A secção traseira é dominada pelo conceito luminoso em LED a toda a largura da tampa da bagageira, complementado ainda pelos elementos pretos e prateados do para-choques.

Atmosfera premium

A bordo, o Seal U EV oferece uma experiência de utilização verdadeiramente premium, numa atmosfera dominada por uma harmoniosa e responsável escolha de materiais e por uma elevada qualidade de acabamentos.

Linhas refinadas e elegantes combinam-se com a iluminação ambiente envolvente e personalizável para garantir momentos de verdadeiro conforto. Neste aspeto, os bancos dianteiros com ajustes elétricos e funções de aquecimento e ventilação elevam o refinamento da experiência ao nível seguinte.

Fruto da elevada distância entre eixos e de uma configuração de piso plano, os passageiros do banco traseiro podem igualmente desfrutar de muito espaço para as pernas e cabeça, bem como de uma experiência de viagem particularmente refinada e silenciosa. E com uma capacidade de carga de 552 litros, expansível a 1.440 litros com o rebatimento do encosto traseiro, a bagageira do Seal U EV está mais do que apta a responder até às mais exigentes necessidades de transporte de malas e outros objetos.

Tecnologia para todos

O Seal U EV está igualmente apetrechado da mais recente tecnologia de entretenimento, conectividade e segurança.

O cockpit inteligente da BYD tem como elemento central um ecrã tátil rotativo de 12,8 ou 15,6”, com uma componente digital que se estende ao completo painel de instrumentos de 12.3”.

No que diz respeito a serviços conectados, o Seal U EV proporciona uma experiência personalizada com ligação 4G, Spotify e HERE Maps integrados, compatibilidade com Android Auto e Apple Car Play, bem como funcionalidades com controlo de voz inteligente, estando ainda disponíveis as indispensáveis atualizações “over-the-air”, garantindo paz de espírito aos clientes.

O controlo de funções do veículo através da aplicação específica da BYD para smartphone eleva a experiência ao patamar seguinte em termos de conectividade. Os elevados padrões de segurança disponibilizados são assegurados por uma abrangente gama de sistemas avançados de assistência ao condutor, suportados por um total de quatro radares e uma câmara.

Autonomia para ir mais longe

A gama do Seal U EV compreende dois níveis de equipamento – Comfort e Design – cada um proposto com a sua própria especificação técnica ao nível da revolucionária Blade Battery da BYD, mas ambos de tração dianteira, com uma potência máxima de 160 kW – 218 cavalos - e um binário de 330 Nm.

A versão Comfort está equipada com uma bateria de 71,8 kWh e permite percorrer até 420 quilómetros em ciclo combinado WLTP, podendo atingir os 576 km em ambiente urbano. Para os condutores e respetivas famílias que precisem de ainda mais autonomia, a variante Design eleva a fasquia com uma bateria de 87 kWh e uma autonomia em ciclo combinado WLTP de 500 quilómetros ou de 674 km se conduzido exclusivamente em cidade.

E quando for necessário carregar a bateria, são apenas necessários cerca de 30 minutos para elevar o nível de carga de 30 para 80% graças a uma potência máxima em corrente contínua de 140 kW.

O Seal U EV está também equipado de série com um carregador trifásico para corrente alternada de 11 kW de potência.

O que gostamos menos...

Sim, há aqui alguns pontos que não gostamos tanto. No que toca à sensibilidade dos sistemas de segurança, os alertas de segurança podem ser excessivamente sensíveis, o que pode resultar em avisos frequentes durante a condução.

Outro aspeto a referir é um acentuado "efeito barco". Apesar de se tratar de um grande SUV elétrico para a família, não deixa de ter na sua génese um poder instantâneo como um desportivo. O adornar da carroçaria nas curvas mais apertadas ou rápidas e uma direção que não é tão direta como é atualmente habitual, poderá exigir do condutor uma atenção maior para uma reação de ajuste.

Desde 42.990 euros

O conforto, habitabilidade, conteúdo tecnológico, performance e segurança proporcionados pelo Seal U EV são ainda complementados por uma garantia BYD.

Esta compreende uma proteção total de 6 anos ou 150.000 km, uma garantia de 8 anos ou 200.000 km para, pelo menos, 70% da capacidade original da bateria, bem como uma garantia de 8 anos ou 150.000 km para o motor elétrico de série.

Reforçando a extensa lista de argumentos que fazem do BYD Seal U EV o SUV 100% elétrico de segmento D perfeito para as famílias, o preço base de 42.990 euros torna-o igualmente numa das mais acessíveis e apelativas propostas da sua categoria atualmente disponíveis no mercado.