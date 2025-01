Starlink tem uma mensalidade de 9 euros na Austrália, mas…

Em Portugal o preço de um a mensalidade da Starlink Residencial é de 40 € com dados ilimitados. No entanto, ao redor do planeta, os preços e os tarifários variam. Por exemplo, na Austrália, a SpaceX está a tentar atrair mais clientes e lançou um novo plano de apenas 9 euros por mês. Contudo... há uma limitação no consumo!

Plano super económico é só para clientes existentes

A Starlink acaba de lançar um plano mensal de AU$15 (cerca de 9€) na Austrália para os utilizadores existentes. Trata-se de um enorme desconto em relação à taxa mensal de AU$139 (cerca de 86 euros) que os utilizadores dos nossos antípodas pagam, mas vem com um limite de dados de 5GB.

Se precisar de mais dados, o utilizador pode adquirir dados Roam por AU$3 (cerca de 1,86 euros) por GB, o que lhe permite utilizar o Starlink praticamente em qualquer lugar. De acordo com as informações locais, esta notícia chega poucos dias depois de a empresa ter começado a oferecer um plano mensal de 50 dólares com 50 GB de dados Roam.

Infelizmente, este plano não está disponível para novos utilizadores, pelo que é necessário ter uma conta existente ou ter subscrito previamente a Starlink para tirar partido do mesmo.

O e-mail da Starlink para os seus clientes exige que inicie sessão na sua conta Starlink e escolha a opção de plano “Backup” em “Ativar serviço” para um prato Starlink pré-existente. Por isso, não verá esta opção listada nos Planos de Serviço da Starlink quando estiver a solicitar uma nova linha.

Atenção à armadilha!

Embora acessível, muitos analistas criticaram o limite de 5 GB como sendo demasiado baixo, tendo alguns afirmado que quase todos os planos telefónicos incluem esta quantidade de dados ou mais. Além disso, a taxa adicional para os dados em Roaming é igualmente cara em comparação com outros planos de dados.

Uma pessoa média pode utilizar, digamos, 30 GB por mês, o que significa que, se for uma família de quatro pessoas, pagará AU$360 (cerca de 225 euros) por 120 GB de dados. Mas se utilizar muitos dados (como fazer streaming de muitos vídeos em 4K), irá gastar muito mais.

No entanto, outros dizem que não se destina ao utilizador comum - em vez disso, é suposto servir apenas de apoio a zonas que só têm um ou dois fornecedores de serviços com fios e nenhum serviço telefónico. Assim, no caso de ficar sem ligação à Internet durante um curto período de tempo, pode permanecer online.

E se a interrupção durar mais tempo do que o previsto, pode adquirir dados adicionais conforme necessário.

Dado que os planos Starlink não estão sujeitos a contrato, os utilizadores podem simplesmente comprar o hardware necessário e depois subscrever o serviço quando necessitarem. Isto significa que existem potencialmente milhares (se não milhões) de hardware Starlink à solta a ganhar pó e a não dar à empresa fluxo de caixa.

Ao incentivar os utilizadores que não dispõem de Internet de reserva fiável a adquirirem uma assinatura mensal barata, a empresa poderia ganhar dinheiro com estas antenas Starlink que, de outro modo, não seriam utilizadas. Poderia ser uma boa solução para Portugal?