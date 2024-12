DIGI já atualizou a rede móvel! Aumentaram velocidades no 4G e 5G

Em pleno período natalício, a DIGI procedeu à atualização da sua rede móvel. Tal atualização permitiu um aumento das velocidades de comunicação nas redes 4G e 5G.

Foi no dia 24 de dezembro que a DIGI procedeu à atualização da rede móvel, aumentando as velocidades 4G e 5G para os seus clientes. O alargamento do espectro de radiofrequências utilizado pela rede móvel no país, permitiu aos clientes desfrutarem de um serviço móvel com internet ainda mais rápida e estável. Segundo a DIGI, esta melhoria na rede móvel é mais um exemplo do empenho em fornecer serviços de qualidade a preços justos.

De acordo com as informações, foram instaladas antenas Ericsson com suporte para 5G NR 8T8R (n78). Em alguns locais estão instaladas antenas Amphenol WB3X080X12F610 para uma "micro cobertura" nos 1800 MHz, não se tendo verificado ainda se irão utilizar DCS para o 2G.

Testes realizado à rede 4G e 5G

Localização: Rana, Cascais

Site: LICX1856

Smartphone: realme x50 Pro 5G

Aplicações: Network Signal Guru e CellMapper

Rede 4G

B3 1800 MHz (15 MHz) + B7 2600 MHz (5 MHz)

MIMO 4x4 256 QAM/64QAM

Download Throughput: 263.60 Mbps

Upload Throughput: 46.89 Mbps

Nota: Os 2600 MHz ainda estão com 5 MHz. A B8 900 MHz não faz ainda Carrier Aggregation com a B3 1800 MHz + B7 2600 MHz. Rede 5G

B3 1800 MHz (15 MHz) + n41 2600 MHz (20 MHz)

Download Throughput: 402.3 Mbps

Upload Throughput: 61 Mbps

Nota: O realme x50 Pro apenas suporta MIMO 2x2 na B3 + MIMO 4x4 na n41.

A Digi Communications entrou no nosso país após ter adquirido oito lotes de frequências entre 800 MHx e 3600MHz por 67 milhões de euros em 2022. A empresa tem já vários colaboradores em Portugal e o objetivo é fornecer os melhores serviços de telecomunicações ao mais baixo preço. De referir que este é um mapa não oficial.

Foto e testes realizados por Ricardo Saraiva