TikTok a salvo até pelo menos dia 20 de janeiro: Biden deixa destino da app nas mãos de Trump

A situação do TikTok nos Estados Unidos da América (EUA) está instável, com uma proibição em cima da mesa da Sala Oval. A dias de deixar a presidência, Joe Biden informou que não vai impor essa proibição, deixando o futuro nas mãos de Donald Trump, que tomará posse no dia 20 de janeiro.

No ano passado, através de uma lei assinada por Joe Biden, o Congresso dos EUA exigiu que a empresa-mãe do TikTok, a ByteDance, sediada na China, separasse a sua atividade até 19 de janeiro, um dia antes da tomada de posse presidencial.

Agora, a poucos dias de abandonar a Casa Branca, um funcionário, que falou em condições de anonimato, disse que a administração cessante vai deixar a implementação da lei - e a potencial proibição da app - nas mãos de Donald Trump.

Embora já tenha sido a favor da proibição da aplicação de entretenimento, Donald Trump tem mencionado que mantê-la-á disponível nos EUA. Os planos efetivos relativamente à app chinesa não são, contudo, conhecidos.

Curiosamente, espera-se que Shou Zi Chew, diretor-executivo do TikTok, esteja presente na tomada de posse de Donald Trump e tenha, além disso, um lugar privilegiado, já que o conselheiro de segurança nacional do presidente eleito sinaliza que o novo governo pode tomar medidas para "impedir que o TikTok seja proibido".

Na quinta-feira, o novo conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, disse ao programa "Fox & Friends" do canal Fox News que a lei federal que poderia proibir o TikTok "permite uma prorrogação, desde que um acordo viável esteja em cima da mesa".

Esta situação do TikTok parece ir muito além das linhas partidárias. Afinal, Chuck Schumer, líder democrata do Senado, disse que falou com Joe Biden, na quinta-feira, procurando essa prorrogação.

É claro que é necessário mais tempo para encontrar um comprador americano e não perturbar a vida e os meios de subsistência de milhões de americanos, de tantos influenciadores que construíram uma boa rede de seguidores.

Por sua vez, Tom Cotton, senador republicano do Arkansas e presidente do Comité de Inteligência do Senado, considera que "o TikTok é uma aplicação de espionagem comunista chinesa que vicia os nossos filhos, recolhe os seus dados, direciona-os para conteúdos nocivos e manipuladores e difunde propaganda comunista".

Perante as opiniões díspares, e conforme dito por Joe Biden, caberá a Donald Trump, a partir do dia 20 de janeiro, resolver a situação do TikTok nos EUA.