“Cria o teu Momento”: Lamine Yamal é o novo Embaixador Global da OPPO

A OPPO anuncia que Lamine Yamal, o espanhol de 17 anos que é um prodígio do futebol, é o seu novo embaixador global. O jovem Yamal vai desempenhar um papel fundamental na nova campanha de renovação da marca OPPO, "Cria o teu Momento", trabalhando com a empresa para inspirar mais jovens em todo o mundo para que aproveitem o presente, canalizem a sua paixão em ações e criem o seu próprio futuro repleto de histórias extraordinárias.

"Lamine Yamal não é apenas um futebolista talentoso, mas um jovem inspirador com uma paixão incrível pelo jogo", diz Billy Zhang, president of Overseas Marketing, Sales and Services da OPPO.

Tal como inúmeros jovens em todo o mundo, recusa-se a ser travado pela ansiedade ou incerteza sobre o futuro. Em vez disso, foca-se nas suas paixões e concentra a sua energia no presente, encontrando satisfação e força através da sua dedicação.

OPPO começa um novo capítulo com Lamine Yamal

Desde a sua entrada no panorama internacional em 2023, Lamine Yamal não só tem cativado os fãs de futebol de todo o mundo com o seu desempenho espetacular, como também tem ganhado admiração pela sua humildade e maturidade.

Apesar do calendário preenchido e das imensas pressões inerentes ao facto de ser um dos melhores futebolistas do mundo, tem-se mantido dedicado aos estudos e, em resposta à onda de fama e atenção que recebe, acredita que "a melhor forma de lidar com tudo é focar-se no trabalho que tem em mãos e manter-se presente".

Para a OPPO, Yamal representa mais do que apenas talento: personifica a busca pela autenticidade e pela individualidade. Após a recuperação de uma lesão recente, o jovem passou a enfrentar os desafios com uma nova perspetiva, dando prioridade ao treino disciplinado e a uma preparação minuciosa para regressar em grande forma.

Este compromisso para com a responsabilidade e a atenção plena alinha-se perfeitamente com a filosofia "Cria o teu Momento" da OPPO, fazendo dele a escolha ideal para embaixador global da marca.

Desde 2015, a OPPO tem ampliado a sua colaboração com o mundo do desporto, incluindo a parceria com a Liga dos Campeões da UEFA. Ao combinar a sua tecnologia de ponta de imagem e IA com a paixão e a energia do desporto, a OPPO está a criar experiências inigualáveis para os fãs em todo o mundo.

A parceria com Lamine Yamal não apenas une desporto e tecnologia, como também reforça a ligação entre a marca e as gerações mais jovens, procurando inspirar os jovens fãs de todo o mundo para que também "encontrem o seu momento".

Retribuir através do futebol

Sempre que Yamal marca um golo, celebra com o característico gesto "304" que faz com a mão, em homenagem ao código postal de Rocafonda, a sua cidade natal. O gesto simples, mas significativo, reflete a profunda ligação do jovem às suas raízes e serve como fonte de orgulho e inspiração para os jovens aspirantes a futebolistas que partilham o seu amor pelo jogo.

Como embaixador global da OPPO, Yamal vai canalizar esta mesma atitude para diversas iniciativas comunitárias relacionadas com o futebol, concebidas para levar o espírito "Cria o teu Momento" a um número ainda maior de pessoas.

Estes esforços visam apoiar o desenvolvimento do futebol de formação, apoiando a melhoria de instalações e apelando aos jovens para que apresentem ideias criativas para projetos de beneficência no futebol, capacitando-os para trazerem inovação e energia à filantropia no campo do futebol.

Além disso, imagens impressionantes de Lamine Yamal vão ser apresentadas na plataforma OPPO AI Studio, dando aos fãs a oportunidade única de se tornarem "colegas de equipa" de Yamal e viverem a paixão e a alegria que o futebol traz.

OPPO renova a marca à medida que o seu sucesso global aumenta

O novo slogan "Cria o teu Momento" surge num momento em que a OPPO continua a expandir a sua presença a nível mundial. Atualmente, a empresa opera em mais de 70 países e regiões, com mais de 300.000 espaços de venda a retalho em todo o mundo.

Mais do que isso, ocupa o 4.º lugar a nível mundial em termos de envios de smartphones, sendo que os envios para o estrangeiro representam aproximadamente 60% do volume total.

A ajudar a impulsionar este sucesso está a crescente popularidade dos seus produtos, como a recém-lançada série OPPO Find X8, que foi aclamada em todo o mundo graças às suas excelentes características de câmara, desempenho para jogos e duração da bateria.

A estreita ligação da OPPO com o futebol, particularmente a sua parceria com a Liga dos Campeões da UEFA, tem permitido à marca trilhar novos caminhos. Ao unir a sua tecnologia à energia do futebol, a OPPO cria experiências tecnológicas para se aproximar dos adeptos em todo o mundo.

A colaboração da OPPO com Lamine Yamal vem ampliar esta sinergia próxima entre a tecnologia e a paixão pelo desporto. Do campo de futebol à vida quotidiana, a OPPO continua a prestar homenagem ao poder dos jovens, capacitando-os com tecnologia e paixão para aproveitarem cada momento e brilharem de forma única.