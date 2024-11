Utilize o serviço de vídeo-atendimento da Segurança Social… siga estes passos

Já não precisa de estar longas horas numa fila para ser atendido na Segurança Social e esclarecer as suas dúvidas sobre diversos assuntos. O serviço de vídeo-atendimento pode ser marcado à hora mais conveniente e sem sair de casa.

Mais Segurança Social sem sair de casa

A Segurança Social portuguesa dispõe de um serviço de vídeo-atendimento, que permite aos utentes tratar de diversos assuntos de forma rápida, cómoda e sem necessidade de deslocação a um balcão físico. É especialmente útil para quem tem dificuldade em deslocar-se ou prefere resolver questões burocráticas sem sair de casa.

Trata-se de uma solução digital que permite aos cidadãos serem atendidos por um técnico da Segurança Social em tempo real, através de uma videochamada. Este serviço foi criado para facilitar o acesso dos utentes à informação e resolução de questões relacionadas com as suas contribuições, prestações e direitos sociais.

Ao optar por este serviço, o utente pode interagir com o técnico da mesma forma que o faria presencialmente, mas com a vantagem de poder realizar o atendimento a partir de qualquer lugar com acesso à internet.

Esta alternativa é segura, eficaz e permite uma gestão mais eficiente do tempo, tanto para os utentes como para a própria Segurança Social.

Que assuntos se podem tratar?

O serviço de vídeo-atendimento cobre uma ampla variedade de temas relacionados com a Segurança Social. Entre os assuntos mais comuns que podem ser tratados, destacam-se:

Prestações familiares: Apoios como o abono de família, subsídio de parentalidade ou complementos para crianças e jovens.

Apoios como o abono de família, subsídio de parentalidade ou complementos para crianças e jovens. Prestações de desemprego: Informações sobre subsídios de desemprego, prazos e condições.

Informações sobre subsídios de desemprego, prazos e condições. Pensões: Questões relacionadas com pensões de reforma, invalidez ou sobrevivência.

Questões relacionadas com pensões de reforma, invalidez ou sobrevivência. Contribuições e descontos: Esclarecimentos sobre obrigações contributivas, regularização de dívidas e descontos aplicáveis.

Esclarecimentos sobre obrigações contributivas, regularização de dívidas e descontos aplicáveis. Apoios à doença: Subsídios de doença, assistência a familiares e licenças médicas.

Subsídios de doença, assistência a familiares e licenças médicas. Outros serviços: Informações gerais sobre programas sociais, registo de trabalhadores independentes ou atualização de dados.

Como fazer a marcação?

O processo para agendar uma sessão de vídeo-atendimento é simples e intuitivo. A marcação pode ser feita através do portal siga ou pelo sigaApp, disponível para Android, iOS e HarmonyOS.

Pode ainda agendar através da Linha de Marcações 210 548 888 ou 300 088 888.

Ao fazer a marcação para vídeo atendimento recebe no seu email uma mensagem do remetente “SIGA” com as instruções de acesso:

Link para aceder;

Código de validação para inserir;

Link para cancelar se não puder comparecer.

Para aceder ao vídeo atendimento nas melhores condições deve:

Usar computador ou portátil, com câmara frontal, altifalante e microfone;

Inserir o código de validação e aguardar que seja iniciado o atendimento;

Ativar a câmara e o microfone ao abrir a aplicação “Teams” e clicar em “Participar agora”;

Utilizar sempre que possível o navegador “Google Chrome”;

Escolher um local com privacidade, sem ruído e com bom sinal de rede internet.

Se quiser utilizar o telemóvel deve ter a aplicação “Teams” instalada e seguir as instruções de acesso enviadas para o seu email.

E não se esqueça destas informações importantes:

A videoconferência só estará disponível no próprio dia, 30 minutos antes da hora da marcação;

A videoconferência não será gravada, por razões de proteção de dados;

Se estiver a utilizar o telemóvel, a videochamada é interrompida se receber ou atender outra chamada;

Garanta, se possível, que atende a chamada por ligação wi-fi e não por dados móveis, pois poderá incorrer em custos aos quais somos alheios.

Vantagens deste sistema

O serviço de vídeo-atendimento da Segurança Social é um passo importante na modernização da administração pública. As suas principais vantagens incluem:

Acessibilidade: Permite resolver questões sem deslocações, poupando tempo e custos.

Permite resolver questões sem deslocações, poupando tempo e custos. Eficiência: Reduz as filas de espera e melhora a gestão de atendimentos.

Reduz as filas de espera e melhora a gestão de atendimentos. Flexibilidade: Os utentes podem escolher o horário mais conveniente para o atendimento.

Os utentes podem escolher o horário mais conveniente para o atendimento. Sustentabilidade: Diminui a necessidade de papel e deslocações, contribuindo para práticas mais amigas do ambiente.

Com uma abrangência considerável de assuntos que podem ser tratados e um processo de marcação simples, este serviço é ideal para quem procura resolver questões de forma rápida e eficiente, sem abrir mão da interação direta com um técnico qualificado.