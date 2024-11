Jake Paul vs Mike Tyson: combate mostra que a Netflix tem dificuldades com eventos em direto

O muito aguardado combate de boxe de sexta-feira à noite entre Jake Paul e Mike Tyson provocou uma discussão generalizada - mas não inteiramente pelas razões que a Netflix poderia ter esperado. Parece que a empresa teve vários problemas técnicos na transmissão em direto.

Netflix ainda tem problemas com este tipo de transmissões

O confronto entre Paul, YouTuber de 27 anos que se tornou lutador, e Tyson, o antigo campeão de pesos pesados de 58 anos que regressava da reforma, terminou com uma vitória de Paul ao fim de oito rounds.

No entanto, as atenções viraram-se rapidamente para os problemas técnicos sentidos pelos espectadores que estavam a ver o combate em direto na Netflix. Relatos de freezing, buffering e interrupções nas transmissões dominaram as conversas nas redes sociais, ofuscando o combate propriamente dito.

A hashtag #NetflixCrash foi tendência no X, enquanto o Downdetector registou mais de um milhão de queixas relacionadas com a Netflix em 50 países. Só os Estados Unidos foram responsáveis por 530.000 dessas queixas, com as falhas técnicas a atingirem o seu pico por volta das 23 horas.

Este é o maior evento. Mais de 120 milhões de pessoas na Netflix. Mandamos o site abaixo.

Afirmou Paul após o combate.

Este não é o primeiro "tropeço" da Netflix com transmissões em direto. Em 2022, a plataforma enfrentou reações negativas quando a transmissão da reunião da 4ª temporada de "Love is Blind" foi adiada por mais de uma hora devido a problemas técnicos. Desde então, a Netflix expandiu as suas ofertas em direto para incluir golf, ténis, entrevistas e cerimónias de premiação, conseguindo evitar grandes soluços até agora.

A Netflix revelou que 60 milhões de casas assistiram ao combate em direto, com as transmissões simultâneas a atingirem um pico de 65 milhões - marcando-o como o desafio mais significativo da plataforma até à data. Embora a Netflix proteja normalmente os seus dados de audiência, estes números sublinham a escala de interesse no combate Paul-Tyson.

A gigante do streaming enfrenta agora um prazo apertado para reforçar a sua infraestrutura de transmissão em direto. Com dois jogos da NFL agendados para o dia de Natal e a estreia do WWE Raw na plataforma em janeiro, a empresa tem pouca margem para erros.

