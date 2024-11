Fraude fiscal: escritórios da Netflix sob rusgas de autoridades francesas e holandesas

As grandes empresas tecnológicas que operam online enfrentam frequentemente desafios com as autoridades fiscais europeias. Recentemente, as autoridades da França e dos Países Baixos realizaram operações de busca aos escritórios da Netflix em Paris e Amsterdão, como parte de uma investigação sobre uma possível fraude fiscal, segundo fontes jurídicas francesas.

Netflix afirma que cumpre todos os regulamentos fiscais

Segundo a Reuters, esta investigação, iniciada em novembro de 2022, reflete uma abordagem coordenada entre as duas nações para analisar as práticas fiscais da empresa. A Netflix não divulgou quaisquer declarações detalhadas sobre as recentes buscas. No entanto, afirma que cumpre os regulamentos fiscais em todos os países onde opera.

O escritório de Amesterdão é o centro das operações da Netflix na Europa, no Médio Oriente e em África. O segmento francês da investigação está a ser conduzido pela Procuradoria Nacional das Finanças (PNF), uma unidade especializada em crimes financeiros de alto nível.

As autoridades estão a investigar possíveis "fraudes fiscais graves e empregos ilegais" relacionados com as práticas financeiras da Netflix, segundo a PNF.

A investigação inclui os registos financeiros da Netflix para 2019, 2020 e 2021. Fontes francesas indicaram que as autoridades holandesas estão a realizar ativamente buscas como parte deste esforço conjunto que se estendeu por vários meses.

Relatórios do meio de comunicação francês La Lettre sugerem que a Netflix pode ter minimizado anteriormente a sua carga fiscal em França, atribuindo uma grande parte das suas receitas à sua entidade holandesa até 2021.

Após uma mudança desta estrutura, o volume de negócios comunicado pela Netflix em França aumentou de 47,1 milhões de euros em 2020 para 1,2 mil milhões de euros em 2021. Os investigadores estão agora a examinar se a empresa pode ter continuado a empregar táticas semelhantes para reduzir as suas obrigações fiscais após esta mudança.

Leia também: