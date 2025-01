Ainda não tem uma coluna Bluetooth? As nossas escolhas da Tronsmart são…

A coluna Bluetooth é hoje um objeto comum, não apenas por ser barato e prático, mas também porque é muito útil em diversas situações. Neste campo, tecnologicamente estagnado, um produto novo no mercado não é necessariamente melhor, e assim optamos por sugerir os que mais se destacaram nos últimos tempos na Tronsmart.

Tronsmart Element Mega

A Tronsmart Element Mega é uma coluna Bluetooth com design simples e compacto, completamente enquadrado com a sua função. Tem uma potência de 40W e uma reprodução de graves fantástica, tendo em conta o seu tamanho.

Na zona superior tem um painel completamente tátil, com ajuste do modo, reprodução e volume. Além disso, tem tecnologia NFC para emparelhar rapidamente com qualquer dispositivo. Dessa forma, é bastante prático para que, por exemplo, um amigo passe a mostrar a sua playlist preferida.

Tem tecnologia Bluetooth 4.2, jack áudio 3.5mm e também tem microfone, o que permite utilizá-la para chamadas como acessório mãos-livres. Tem autonomia para cerca de 15 horas de reprodução numa única carga.

A coluna bluetooth Tronsmart Element Mega está disponível por apenas 29,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNTSMMGES. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Tronsmart Element Mega

Tronsmart Bang Max

A Tronsmart Bang Max é uma autêntica "bomba" portátil, adequada para quem gosta de grande intensidade sonora. Tem som de 3 vias, com dual tweeters, mid-tweeters e woofers, com uma potência máxima de 130W.

Tem capacidade para se ligar a outras colunas iguais, utilizando a tecnologia TuneConn, podendo criar uma envolvência de sincronização de até 100 colunas em simultâneo. Têm proteção IPX6 e uma autonomia de até 24 horas com utilização contínua e moderada. Permite ajustar a equalização a partir da app no smartphone e também ajustar a animação luminosa.

A Tronsmart Bang Max está disponível em promoção por apenas 99,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNTSMBMES. Também neste caso, o envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Tronsmart Bang Max