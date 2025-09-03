Keysfan regressa: campanha Back to School: Windows e Office com descontos até 90%
A Keysfan volta a surpreender com a campanha Back to School, trazendo descontos únicos em software essencial para estudantes e profissionais. Esta é a oportunidade perfeita para adquirir Windows 11 Pro por apenas 13,45€ ou Office 2021 Professional Plus por apenas 31,45€, sem subscrições e com ativação vitalícia.
Se ainda não atualizou o seu sistema ou procura uma solução económica para produtividade diária, esta campanha apresenta soluções seguras, rápidas e muito acessíveis. Vamos conhecer em detalhe todas as ofertas disponíveis.
Best Offer on MS License! Save Over 90%
- Office 2021 Professional Plus Key – 31,45€
- Office 2019 Professional Plus Key – 24,95€
- Office 2016 Professional Plus Key – 18,49€
- Windows 11 Pro Key - 1 PC – 13,45€
- Windows 11 Home Key - 1 PC – 13,15€
- Windows 10 Pro Key - 1 PC – 8,25€
- Windows 10 Home Key - 1 PC – 8,15€
- Office 2021 Home and Business Key - 1 Mac – 59,29€
- Office 2019 Home and Business Key - 1 Mac – 39,29€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 139,99€
Bundles Make Offers Bigger! Boost Productivity Now! (Cupão: SKF62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Keys - Bundle – 42,47€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Keys - Bundle – 36,92€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Keys – Bundle – 42,10€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Keys – Bundle – 36,55€
- Visio Professional 2021 Key - 1 PC – 22,97€
- Project Professional 2021 Key - 1 PC – 25,70€
Double the Rewards: Share Keysfan with Friends, Save Together!
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 59,75€ (29,88€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 81,89€ (27,30€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 131€ (26,20€/PC)
- Win 11 Pro Key - 2 Keys – 25,25€ (12,62€/Key)
- Win 11 Pro Key - 3 Keys – 35,25€ (11,75€/Key)
- Win 11 Pro Key - 5 Keys – 54,75€ (10,95€/Key)
- Win 11 Home Key - 2 Keys – 25,55€ (12,78€/Key)
- Win 11 Home Key - 3 Keys – 34,25€ (11,42€/Key)
- Win 11 Home Key - 5 Keys – 53,55€ (10,71€/Key)
More Keys Enjoy a 50% Discount! (Cupão: SKF50)
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 Key - 1 PC - 15,00€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 Key - 1 PC - 12,80€
- Win Server 2025 Standard Key - 1 PC - 31,50€
- Win Server 2022 Standard Key - 1 PC - 26,19€
- Win Server 2022 Datacenter Key - 1 PC - 27,21€
- Office 2021 Professional Access Key - 1 PC - 22,36€
Budget-Friendly Business Upgrades Inside!
- MS Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (25€/Key)
- MS Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (24€/Key)
- MS Office 2019 Pro - 50 Keys – 950€ (19€/Key)
- MS Office 2019 Pro - 100 Keys – 1800€ (18€/Key)
- Win 11 Pro - 50 Keys – 400€ (8€/Key)
- Win 11 Pro - 100 Keys – 750€ (7,5€/Key)
- Win 11 Home - 50 Keys – 389€ (7,59€/Key)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (6,99€/Key)
Practical Computer Tool Software
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99€
- IObit Driver Booster 12 – 17,69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74€
- AWZ Screen Recorder - Mac - Lifetime – 23,99€
- Internet Download Manager - 1 PC - Lifetime – 21,99€
Porque escolher a Keysfan?
A Keysfan conta com mais de 2.000 avaliações no TrustPilot e uma média de 4,8 estrelas em 5. As chaves digitais são 100% originais, com entrega imediata, sem custos de envio e suporte técnico gratuito. Além disso, todos os pagamentos são seguros e transparentes. Estes fatores tornam a Keysfan uma das opções mais recomendadas para quem procura software acessível e fiável.
Não perca tempo: estas promoções são limitadas e uma excelente oportunidade para atualizar o seu computador sem gastar demasiado.
Este artigo conta com o apoio da Keysfan na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.