Mercedes-Benz tem novos robôs a trabalhar nas suas fábricas

Não é novidade que os robôs estão a tomar conta das fábricas e de outros locais de produção. Esta é uma mudança inevitável e que já está a tomar forma. A Mercedes-Benz já tem alguns robôs nas suas fábricas e agora expandiu esta presença com novas unidades, mais uma vez em operações muito específicas.

A Mercedes-Benz investiu na robótica para aumentar a eficiência e reduzir a perda de energia na sua fábrica de Düsseldorf. A fábrica opera agora um cão-robô chamado Aris e um drone autónomo. Estes novos sistemas estão a digitalizar os processos de manutenção e inspeção da fábrica.

Versões do Sprinter e do eSprinter para carrinhas são produzidas nesta enorme instalação de 325.000 metros quadrados. O cão-robô, denominado Aris, deteta fugas de ar comprimido e ruídos anormais na linha de produção. Isto ajuda a prever possíveis avarias e a evitar perdas de energia.

De acordo com um comunicado da Mercedes, o Aris pode até controlar automaticamente os indicadores analógicos. Os dados recolhidos resultaram numa poupança anual de custos de até seis dígitos, mostrando assim a importância desta presença e da decisão da marca.

Uma das características mais marcantes do Aris é a capacidade de subir escadas, permitindo-lhe deslocar-se com total autonomia pelas instalações. Diz-se que, no futuro, também realizará tarefas como verificar saídas de emergência e fornecer dados para modelos digitais de fábricas da Mercedes-Benz.

Outro assistente na fábrica é um drone autónomo. Este drone automatiza a contagem de contentores. Graças ao seu software de inteligência artificial, consegue reconhecer e contar os contentores de carga com base no seu tamanho e formato. Isto permite que os robôs se livrem de tarefas rotineiras, permitindo que os colaboradores se concentrem em tarefas mais importantes.

Tanto o Aris como o drone estão integrados em aplicações baseadas na nuvem. Estes sistemas comunicam entre si e possuem uma infraestrutura que poderá ligar-se a outras fábricas da marca no futuro. A sua presença aumenta a oferta da Mercedes-Benz neste campo e reforça as operações que ficam atribuídas a estes elementos.