Huawei Mate X6 promete revolucionar os padrões do mercado de smartphones dobráveis

O mais recente smartphone dobrável da Huawei chegou a Portugal. Com dois ecrãs de alta resolução, um sistema de câmaras impressionante e materiais premium que lhe conferem maior durabilidade, o Huawei Mate X6 promete revolucionar a indústria dos ecrãs dobráveis.

Este novo smartphone é fino, leve e elegante, e oferece dois modos de visualização: convencional quando fechado, e uma ampla e imersiva quando desdobrado. Incorporando o conceito "Unfold the Classic" (Desvende o Clássico, em português), está disponível em preto e vermelho.

Enquanto pioneira e líder no campo dos smartphones dobráveis, a Huawei mantém-se na vanguarda do desenvolvimento tecnológico dobrável. Desde o lançamento do seu primeiro smartphone com ecrã dobrável, o Huawei Mate X, em 2019, a marca tem vindo a apresentar dispositivos revolucionários, desde pocket a ecrãs dobráveis duplos e até mesmo triplos.

O Huawei Mate X6 é a mais recente inovação da marca nesta área.

Huawei promete um dobrável ultra resistente e potente

O novo topo de gama está equipado com o vidro Kunlun Glass de 2.ª geração no ecrã exterior, uma placa de fibra de carbono no ecrã interior, uma dobradiça multidimensional avançada e uma estrutura intermédia em alumínio de qualidade aeronáutica, para maior resistência e durabilidade.

Por outro lado, o grafeno de condutividade térmica ultra elevada e a separação da fonte de calor, permitem que o Huawei Mate X6 tenha um arrefecimento eficiente, com a área de dissipação de calor aumentada em 30%.

Mesmo em cenários desafiantes, como jogar e fazer videochamadas em simultâneo, o Huawei Mate X6 garante um bom desempenho.

Capacidades fotográficas impressionantes

O novo flasghip da Huawei apresenta o sistema de câmaras de ultra abertura XMAGE, que recebeu o certificado de precisão e estabilidade de cores da TÜV, estabelecendo um novo padrão no mercado de smartphones dobráveis.

A câmara Ultra Chroma possui 1,5 milhões de canais espectrais e permite ao Huawei Mate X6 captar cores com uma precisão melhorada em 120%. O sistema de câmaras inclui ainda:

Uma câmara de ultra abertura de 50 MP, que suporta uma abertura física com um intervalo de 10 tamanhos;

Uma câmara ultra grande angular de 40 MP;

Uma microcâmara teleobjetiva de 48 MP com zoom ótico de 4X;

Um modo super macro de 5 cm.

Além disso, a função Moving Picture permite aos utilizadores obter efeitos divertidos nas suas fotografias, incluindo exposições múltiplas e exposição longa.

Huawei Mate X6 tem um ecrã para uma visualização imersiva

O Huawei Mate X6 está equipado com um ecrã externo OLED de 6,45'' com uma resolução de 2440 × 1080 e um ecrã interno OLED de 7,93'' de 2440 × 2240 de alta resolução.

Através da funcionalidade Live Multi-task, os utilizadores podem utilizar três aplicações em simultâneo com o ecrã desdobrado para uma experiência mais imersiva.