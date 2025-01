Vodafone, MEO foram as melhores operadoras em 2024! Saiba em quê…

O mais recente barómetro nPerf é baseado em 200184 testes realizados por utilizadores em condições reais através do site nPerf ou utilizando a aplicação nPerf disponível no Android e iOS. Segundo os resultados, a Vodafone e a MEO destacaram-se em 2024. Saiba em quê.

Vodafone ganha no download, MEO no Upload

A Vodafone destacou-se em 2024 com uma impressionante taxa de download de 235 Mbps, liderando nos indicadores de Download e Latência, com uma latência de apenas 18 ms. A empresa também se destacou na Navegação, com uma pontuação de 77%. A MEO manteve a sua liderança ao nível do Upload, alcançando uma taxa de 128 Mbps, e continua a ser o vencedor no Streaming de vídeo com uma pontuação de 89%. A NOS, embora não tenha liderado em nenhuma categoria, apresentou uma impressionante taxa de download de 198 Mbps e uma pontuação de Streaming de vídeo de 89%, mostrando melhorias significativas. A Nowo apresentou uma performance sólida em Navegação, liderando no ano anterior, mas não conseguiu manter a liderança em 2024.

O WiFi continua a ser uma tecnologia crucial para a conectividade doméstica, oferecendo flexibilidade e conveniência para múltiplos dispositivos dentro de casa. A melhoria contínua nas velocidades de WiFi garante que os utilizadores desfrutem de uma experiência de internet rápida e confiável. A Vodafone e a MEO são os operadores que oferecem a melhor experiência WiFi em Portugal.

A NOS e a Vodafone são os operadores que oferecem a melhor experiência FTTH em Portugal. O FTTH (Fiber to the Home) é uma tecnologia de rede que leva a fibra ótica diretamente às residências ou empresas. Isso proporciona velocidades de internet muito mais rápidas em comparação com ligações tradicionais de cobre ou DSL, pois a fibra ótica pode transmitir dados a altas velocidades e em distâncias maiores, comparativamente a outros meios de comunicação. A FTTH proporciona velocidades simétricas de upload e download.

A nPerf é uma empresa francesa líder na oferta de dados precisos, disponibilizados por utilizadores, sobre o desempenho de telecomunicações em todo o mundo. Através da plataforma inovadora, o nPerf regista e analisa dados para oferecer informações valiosas sobre o desempenho da rede, ajudando os consumidores a tomar decisões informadas e as operadoras a melhorar os seus serviços.