Potencial bloqueio do TikTok empurrou esta app para o topo da classificação das lojas

A presença do TikTok nos Estados Unidos ainda não está assegurada, pelo que os utilizadores estão já a testar alternativas. Das várias aplicações, há uma, também chinesa, que está a beneficiar particularmente da potencial proibição.

Com a potencial proibição do TikTok nos Estados Unidos a aproximar-se, os utilizadores da aplicação estão a recorrer a outras menos conhecidas, puxando-as para o topo das lojas da Apple e da Google.

Até agora, a opção que parece ter beneficiado mais da potencial proibição chama-se RedNote ou Xiaohongshu. Semelhante ao TikTok, com a possibilidade de percorrer verticalmente feeds de vídeos curtos com base nos seus interesses, ocupa o primeiro lugar na App Store e o 34.º lugar na Play Store.

Esta aplicação, também chinesa, tem vindo a ganhar popularidade, com muitos criadores do TikTok a publicarem as suas experiências. Ao mesmo tempo, na RedNote, vários criadores já partilharam vídeos a dar as boas-vindas aos "refugiados do TikTok".

Apesar da popularidade, grande parte da interface da RedNote está em chinês. Ainda assim, existem alguns vídeos úteis, no TikTok, curiosamente, que explicam como alterar o idioma da aplicação para inglês.

Segundo a CNBC, ainda que pareça ter surgido do ano, a aplicação é muito conhecida, na China, há vários anos. Aliás, é vista como um concorrente do Douyin da ByteDance e do gigante do comércio eletrónico Alibaba, com cerca de 300 milhões de utilizadores.

Além da RedNote, outras aplicações têm crescido, impulsionadas pela potencial proibição do TikTok nos Estados Unidos, nomeadamente:

A Lemon8 , outra aplicação da ByteDance;

, outra aplicação da ByteDance; A Flip , "onde o social se encontra com as compras";

, "onde o social se encontra com as compras"; A ReelShort parece querer ser uma plataforma de streaming;

Embora seja improvável que qualquer uma destas alternativas expluda em popularidade, seguindo os passos do TikTok, o facto de tantas aplicações relativamente desconhecidas terem chegado ao topo das lojas de aplicações, tão rapidamente, evidencia a influência que os utilizadores e criadores do TikTok podem ter e realça o facto de a proibição do TikTok não conseguir, por si só, travar a influência das empresas tecnológicas chinesas nos Estados Unidos.