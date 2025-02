TikTok torna-se a primeira app a gerar 6 mil milhões de dólares num ano

Quer se goste ou não, o TikTok é a rede social do momento. Com problemas em muitos mercados, continua a ser a opção dos mais jovens, e não só. Esta rede social bate agora mais um recorde, ao ser a primeira app a conseguir gerar 6 mil milhões de dólares num ano.

O TikTok, a rede social mais popular entre os jovens, e cada vez mais entre os não tão jovens, tornou-se a primeira app "não-videojogo" capaz de obter 6 mil milhões de dólares em receitas diretas com transações de utilizadores. Este número, certamente vertiginoso, mostra o poder desta aplicação hoje.

A prova deste sucesso pode certamente ser vista em dados recentes da SentorTower, que revelam que, em 2024, o TikTok conseguiu gerar até 6 mil milhões de dólares só com transações de utilizadores, um número sem precedentes para uma aplicação que não é um videojogo.

Mas o recorde do TikTok não é só do ano como um todo, mas também do último trimestre registado, onde a aplicação chinesa conseguiu faturar até 1,9 mil milhões de dólares em transações de utilizadores, sendo assim um duplo recorde para esta plataforma de conteúdos.

A ascensão do TikTok como a aplicação socialmente mais relevante do momento levou as pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, a encarar o serviço com desconfiança. A Meta, através do Instagram ou do Facebook Reels, ou o YouTube com os seus Shorts, tentem emular este sistema.

Infelizmente, e como se tem visto, esta empresa com as suas redes sociais ainda não alcançaram os mesmos níveis de sucesso que a aplicação chinesa consegue registar. Ainda assim, há que ter presente que existiram melhorias acentuadas ao adotar este formato de conteúdo.

É por isso que os Estados Unidos, escondendo-se atrás de preocupações de segurança e privacidade, procuram adquirir os direitos do TikTok. Ameaçam proibir as operações do serviço naquele país, um rude golpe tanto para a empresa como para os milhares de criadores de conteúdos que ganham a vida com o seu trabalho através da aplicação.