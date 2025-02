Apple está a resolver falha do iOS que troca a palavra “racista” para “Trump”

A Apple tem estado próxima de Donald Trump, sem que isso comprometa a empresa diretamente. Tim Cook tem reunido com Donald Trump para cobrirem vários assunto. Uma situação anormal está agora ativa e é bastante única e bizarra. Ao ditar a palavra “racista” no iOS, o sistema do iPhone transcreve-a para “Trump”. A Apple estará já a resolver o problema.

Apple está a resolver falha do iOS

Um bug bizarro faz com que os iPhones alterem automaticamente a palavra “racista” para “Trump” quando utilizam a funcionalidade de ditado integrada no iOS. A questão, que parece ter sido descoberto pelos utilizadores do TikTok, surge ao utilizar a funcionalidade de voz para texto em aplicações da Apple, como o Mensagens.

Ao ditar a palavra “racista”, o iOS transcreve brevemente o texto como “Trump” antes de o alterar novamente para a palavra pretendida. Não é claro o que pode causar este comportamento. Ainda que não esteja a ser um problema largamente difundido, a verdade é que este está presente e muitos conseguiram reproduzi-lo.

Importa destaque que esta situação somente é ativada quando os utilizadores usam o ditado para receber o seu texto. Ao escreverem com o teclado do iOS, ou outro, esta alteração não é feita e o texto correto é apresentado ao utilizador.

A palavra "racista" para "Trump"

A Apple já reconheceu o problema e revelou de forma pública que se deveu à “sobreposição fonética entre as duas palavras”. Isto acontece apesar de ambas as palavras não soarem semelhantes. Também não fica claro ou explicado porque é que “racista”, com “r” minúsculo, seria transcrito como “Trump” e não “trump”, o substantivo.

Um especialista em IA que trabalhou na Siri revelou que esta poderia ser uma “brincadeira séria” de um funcionário da Apple. Isso não ficou provado e é somente uma possibilidade remota. Naturalmente que a empresa está a realizar todos os esforços para corrigir este problema que é, no mínimo, bizarro.

A solução deverá surgir dentro de muito pouco tempo e será aplicada de forma centrar, sem a necessidade de qualquer atualização de software. Nesse momento o problema irá desaparecer, voltando a palavra “racista” deixar de mostrar o apelido do atual presidente norte-americano.