Trump encerra batalha legal sobre a proibição do X (ex Twitter), 4 anos depois

Donald Trump retirou o seu processo contra o X (ex Twitter) devido à decisão da plataforma de o banir na sequência da invasão do Capitólio dos EUA a 6 de Janeiro de 2021.

Trump e X solicitaram que o tribunal arquivasse o processo

Num documento submetido na sexta-feira ao U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, as equipas jurídicas de ambas as partes solicitaram que o tribunal arquivasse o processo pendente de Trump. O documento não especifica se Elon Musk, que adquiriu o Twitter e o rebatizou como X, concordou com alguma condição para a resolução do caso.

Trump interpôs processos contra o Twitter, o Facebook e o YouTube em julho de 2021, contestando medidas semelhantes que restringiram o seu acesso a estas plataformas.

O Twitter justificou a proibição na altura afirmando que as mensagens de Trump - incluindo uma em que declarava que não compareceria à tomada de posse do Presidente eleito Joe Biden - tinham uma elevada probabilidade de incitar à violência.

As ações judiciais de Trump centravam-se em alegadas violações da liberdade de expressão. Embora empresas privadas não sejam obrigadas por lei a garantir esse direito, os processos argumentavam que as plataformas estavam, na prática, a agir em conformidade com os interesses de membros democratas do Congresso que pressionavam para a sua remoção.

Os legisladores... tornaram cada vez mais claro que queriam que o Presidente Trump e as opiniões que ele representava fossem banidos das plataformas dos arguidos.

Afirmava a queixa, citando várias declarações de congressistas democratas que instavam as grandes tecnológicas a agir contra Trump.

As três plataformas revogaram as proibições

Musk, que se autodenomina um defensor absoluto da liberdade de expressão e que agora desempenha um papel central como conselheiro de Trump, restaurou a conta do presidente em novembro de 2022, poucos dias depois de este anunciar a sua candidatura às eleições presidenciais de 2024.

Os advogados do Twitter argumentaram que a ação judicial de Trump era irrelevante, uma vez que a sua conta tinha sido reativada devido às novas políticas de moderação de conteúdo de Musk. No entanto, o caso manteve-se ativo, pois pelo menos dois apoiantes de Trump, que também participaram na ação, não viram as suas contas restauradas.

Desde que garantiu a sua recandidatura, Trump alcançou acordos favoráveis com empresas tecnológicas e meios de comunicação que acusou de o difamarem ou prejudicarem.

Em janeiro, a Meta aceitou pagar 25 milhões de dólares para resolver o processo de Trump relativo à sua suspensão do Facebook e do Instagram. Cerca de 22 milhões desse montante serão canalizados para a biblioteca presidencial de Trump, enquanto o restante servirá para cobrir honorários legais e indemnizações a outros queixosos.

