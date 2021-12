E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de algumas estreias no mercado como o smartwatch Huawei Watch D e o smartphone Xiaomi 12, do excelente desemepnho que apresenta o SoC MediaTek Dimensity 9000, do primeiro CPU Europeu, e muito mais.

Passatempos de Natal a decorrer:

Os smartwatches estão a ganhar novas funcionalidades ao longo dos anos. Continuam a ser ferramentas dedicadas à saúde e ao bem-estar, se bem que ainda estão longe de ter uma solução completa em muitas áreas essenciais.

A Huawei estará pronta para dar mais um passo importante com o novo Watch D. A nova proposta segue o que a marca tem apresentado, mas com uma novidade única. O relógio será capaz de medir a pressão arterial dos utilizadores.

O envelhecimento sempre reuniu muita atenção, por ser, conforme sabemos até hoje, irreversível. Por isso, para explorar e entender melhor o processo, cientistas enviarão células musculares humanas para o espaço.

Os responsáveis esperam que esta experiência ajude as pessoas a viver vidas mais longas e saudáveis.

Dentro de alguns dias, a Audi dará a conhecer um novo conceito de estação de carregamento para veículos elétricos, na Alemanha. A fabricante foi além da habitual infraestrutura e a novidade conta até com uma sala de estar.

Segundo Ralph Hollmig, gestor do projeto, os clientes “irão partilhar múltiplos benefícios”.

A camada do ozono na estratosfera protege o planeta de radiações ultravioletas potencialmente nocivas. Os CFC e HFC (presentes, por exemplo, no material de refrigeração ou em simples sprays) quando chegam à estratosfera libertam cloro ao serem atingidos pelas radiações ultravioletas e essa reação leva à destruição do ozono.

De acordo com o Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus, o buraco do ozono na Antártida está quase fechado, mas foi grande e longo.

Com o aumento de novas e potentes ofertas no segmento hardware, tem sido interessante de assistir, especialmente para os consumidores, às comparações, competições e até pequenas guerrilhas entre as diferentes marcas e modelos.

No que respeita ao mercado dos SoCs para dispositivos móveis, a mais recente disputa parece ser entre o Dimensity 9000 e o recém-lançado Snapdragon 8 Gen1. E segundo as últimas informações, parece que o processador da MediaTek não só é mais rápido como também é mais eficiente do que o chip da rival da Qualcomm.

Há muito que se espera que a Xiaomo revele ao mundo o seu novo smartphone. O Xiaomi 12 teve já várias datas para ser apresentado, sem que nunca fosse confirmada ou apresentada ao público.

Essa informação parece agora ter chegado, de forma oficial e com todas as confirmações necessárias. O Xiaomi 12 será finalmente apresentado a 28 de dezembro, num evento que a marca vai realizar na China.

A empresa de energia dinamarquesa Orsted anunciou recentemente que o parque eólico offshore Hornsea 2, na costa da Escócia, já começou a produzir energia.

O marco importante deste projeto é que o Hornsea 2 será o "maior parque eólico offshore (aerogeradores que estão instalados no mar) em operação do mundo", em 2022.

Embora as televisões sejam já capazes de transmitir imagens e sons extremamente fiéis à realidade, sempre se falou que o seu limite eram os sabores e os cheiros, uma vez que é impossível dá-los a conhecer aos telespectadores, através do ecrã. Ou era.

Um professor japonês desenvolveu um ecrã que é capaz de imitar os sabores que são transmitidos.

O segmento dos processadores é dominado essencialmente pela Intel e pela AMD. No entanto, é uma vertente muito apelativa na categoria de hardware e, como tal, há quem entenda que deve estar cada vez menos dependente destas e de outras fabricantes. E esse é mesmo o objetivo da European Processors Initiative.

Assim, segundo o que foi agora revelado, a organização já concluiu a primeira fase para o desenvolvimento do seu próprio CPU.

Com o Android 12 a ser lançado pelos fabricantes e com o Android 12 L a ser preparado, é hora da Google olhar à próxima versão. Esta já estará a ser preparada e uma build que escapou à Google mostra agora muito.

Já se conhecem algumas das novidades que a gigante das pesquisas vai trazer para os smartphones. Fica claro que o caminho a seguir é novamente de melhoria e a criação de novas funcionalidades.

Depois de vários adiamentos, depois de vários cenários catastróficos, acabamos de presenciar um momento histórico. Este lançamento irá mudar radicalmente a forma como olhamos para o Universo. Tal como foi planeado, o foguete Ariane 5 descolou do porto espacial de Kourou às 12:20 deste dia 25 de dezembro de 2021 e o James Webb, o telescópio de 8,8 mil milhões de euros, já está a dirigir-se para o seu destino final, longe da Terra.

Começa agora uma viagem de 1,5 milhões de quilómetros e seis meses até podermos ver as primeiras imagens.

Temos assistido a muitas apostas feitas por agências e empresas privadas no sentido de conquistar o espaço. Contudo, esta corrida não vai ao encontro de um objetivo comum traçado na Terra: redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Para isso, os biocombustíveis poderão ser a solução.

Para a Orbex, este combustível de origem biológica poderá reduzir as emissões que resultam dos lançamentos espaciais em 96%.