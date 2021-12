A aposta da Microsoft no Windows 11 tem sido grande. Há muitas novidades na sua interface e muitas melhorias nas aps que estão presentes neste sistema. Agora, e sem o controlo da Microsoft, surgiu uma novidade para o Paint.

Sendo a app de desenho mais conhecida e provavelmente a mais usada, é normal que a Microsoft aposte nesta sua proposta. A verdade é que as novidades têm sido lentas, mas uma melhoria surgiu agora, vinda de fora das portas da Microsoft. O Paint já tem finalmente o tão esperado dark mode.

Paint também já tem o dark mode

Os planos da Microsoft para o futuro do Paint não têm sido muito claro. A gigante do software já quis remover esta app do Windows, mas acabou por colocá-la como um extra, podendo ser instalado diretamente pela loja de apps criada para este sistema.

Com o Windows 11 tudo parece ter novamente mudado, com este software a estar presente. Há até mudanças na sua interface, para o tornar mais próximo do que este sistema tem preparado para os utilizadores. Ainda assim, em falta continua o dark mode, que tantos têm pedido.

Solução não vem da Microsoft

Cansado de esperar, houve quem colocasse mãos à obra e criasse uma alternativa. Esta faz uso do próprio Paint e muda completamente a interface, com o dark mode a ser agora uma realidade para quem quiser experimentar a novidade.

Quem preparou esta melhoria foi Ahmed Walid, que criou este novo tema para o Paint. O processo de instalação não era dos mais simples, mas o utilizador FireCube criou um pacote com tudo o que é necessário. Agora, e com estas instruções, tudo fica mais fácil.

Proposta para a app no Windows 11

Por agora, e para funcionar de forma perfeita, apenas pode ser usado no Windows 11 e nas versões dev do programa Insiders. É possível usar no Windows 10, mas apresenta depois alguns problemas durante a utilização do Paint neste sistema.

Se usam o Windows 11 na versão Dev, então testem esta novidade e vejam como o Paint também já tem o dark mode que todos esperavam. Ainda não é oficial, mas serve para quem passa muitas horas com esta app.