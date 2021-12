Apresentado em 2008, o Chrome tem crescido nas mãos da Google e é hoje o principal browser da Internet. Esta proposta da Google terá em breve um problema que poderá bloquear milhares de sites na Internet, tudo por culpa do número da versão.

A Google já está já a par deste problema e prepara-se para criar uma solução. Este é um problema similar ao que conhecemos há mais de 20 anos, o bug do milénio (Y2K), e que, na verdade, foi resolvido antes de ser um problema real.

Há um novo problema no Chrome

Usamos o browser para navegar na Internet, mas, na verdade, há muito que não conseguimos ver e que é essencial para este processo. Propostas como o Chrome comunicam com as principais plataformas web, apresentando informação que estes necessitam para poder oferecer os sites.

É precisamente aqui que existe o novo problema do Chrome que a Google terá de resolver muito em breve. Este vai colocar milhares de sites inacessíveis e sem conseguir comunicar com o Chrome, bloqueando assim a utilização normal da Internet.

Bloquear milhares de sites na Internet

Em concreto, o problema está no User Agent do Chrome, que serve para identificar este browser perante o servidor. Com um formato bem conhecido, vai passar a ter 3 dígitos e muitas plataformas optaram por ler apenas os 2 primeiros valores. Assim, em vez do Chrome 100, não julgar estar a comunicar com o 10.

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

A primeira solução da Google parece ser o mover da versão principal para a posição seguinte (Chrome/99.100), mas será ainda pouco eficiente. A gigante das pesquisas está já a contactar as principais plataformas para corrigirem esta situação.

Google prepara solução para o seu browser

Os esforços da criadora do Chrome vão mais longe e há já formas de testar este novo browser. Existe uma flag dedicada a testar esta mudança e também o site Is Chrome 100 yet? onde tudo pode ser testado.

O Chrome 100 deverá chegar na primeira metade de 2022, altura em que este problema se poderá manifestar. Espera-se que até lá a Google consiga encontrar uma solução e que este browser não deixe de funcionar da forma como conhecemos hoje.