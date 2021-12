Não é segredo que a Xiaomi tem várias novidades para apresentar no próximo dia 28. Este evento servirá para mostrar ao mundo o Xiaomi 12 em todas as suas vertentes, mas há agora mais novidades.

Foi a própria marca que anunciou estas novidades e até revelou imagens. Assim, o Watch S1 e a MIUI 13 vão ser uma realidade já amanhã, quando a Xiaomi mostrar as suas novas propostas para o mercado.

Sabemos há algum tempo que a Xiaomi terá já no dia 28 um evento de apresentação de novidades. As únicas que eram conhecidas até agora focavam-se no novo smartphone da marca, que deverá chegar em 3 modelos, tal como na versão anterior.

Xiaomi Watch S1, um novo smartwatch

Agora, e do que foi revelado pela própria Xiaomi, há outra novidade. Falamos do Watch S1 que a marca revelou estar também a preparar para apresentar neste evento. Este smartwatch deverá ser o substituto do modelo que a marca tem já à venda.

Para além da data de apresentação, no dia 28 de dezembro, a imagem partilhada mostra que este novo relógio da Xiaomi terá uma forma diferente. Será redondo e terá 2 botões, sem qualquer informação adicional. Não se sabe se terá o Wear OS ou se um sistema próprio da marca.

MIUI 13 será outra novidade no evento

Esperada e até confirmada, veremos surgir no palco a apresentação da MIUI 13, com todas as novidades que a Xiaomi esteve a preparar nos últimos meses.

Ainda não existem informações oficiais sobre o que a Xiaomi vai trazer para a MIUI 13. Certamente que vamos ver melhorias na gestão de memória e até mudanças grandes na interface, com novas animações e novas imagens. Haverá ainda melhorias na gestão das notificações.

Estas são das novidades importantes para um dos eventos mais esperados dos últimos meses. O Xiaomi 12 chega assim com a MIUI 13 instalada e com todas as novidades que esta traz. Haverá ainda a presença do Watch S1, um novo smartwatch que a marca preparou.