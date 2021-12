Sendo uma das apps mais usadas para comunicar, o WhatsApp oferece algumas funcionalidades que podem escapar aos utilizadores. São pormenores simples, mas que se forem bem dominados permitem tirar ainda mais partido deste serviço.

Uma destas funcionalidades é a capacidade de iniciar conversas com número que não temos na agenda do smartphone. Este não era um processo complicado, mas agora com esta solução tudo fica ainda mais simples.

Quando o WhatsApp foi criado, ficaram acessíveis algumas APIs para facilitar a sua utilização. São pequenos pormenores, mas que fazem toda a diferença, tornado-o num serviço ainda mais simples e com funcionalidades únicas.

Um dos pedidos mais vezes feito é a possibilidade de serem iniciadas conversas com números que não estão na agenda do utilizador. Não é algo impossível, mas os utilizadores têm de realizar um conjunto de passos nem sempre diretos.

A forma mais simples é agora com o recurso à app Conversa em um clique. Esta app trata de todo o processo que deve ser realizado, bastando ao utilizador indicar o número de telefone a contactar. Este deve ser também fornecido com o indicativo do país.

Esta é uma app que tem como vantagem a possibilidade de dispensar o guardar do número de telefone na agenda do smartphone. Podem também rapidamente criar um atalho para esse número, no WhatsApp, que será guardado no ecrã do Android para ser usado a qualquer altura.

Nenhum dado do utilizador será enviado para fora do seu smartphone e o tamanho desta app torna-a numa escolha óbvia, face ao processo manual. Este não é direto e implica que o utilizador tome alguns passos para o conseguir fazer de forma igual.

Este é mais um exemplo claro da facilidade com que uma app Android pode simplificar a utilização de um serviço. O WhatsApp acaba por ganhar mais uma ajuda para os utilizadores, que em segundos estão a falar com novos contactos e com números não guardados.