Samsung estará mesmo a trabalhar no seu smartphone tripartido e há mais detalhes

A Samsung está investir muitos dos seus esforços na investigação e desenvolvimento de smartphones dobráveis. As propostas estão à vista, com os modelos Galaxy Z Fold e Z Flip, há uma página web dedicada ao desenvolvimento de ecrã dobráveis e enroláveis e existem várias patentes registadas de produtos com ecrãs dobráveis.

Há agora novos indícios das intenções da Samsung em lançar um smartphone com ecrã dobrável em três partes.

Já anteriormente se falou num smartphone Galaxy Z Fold Tab, um modelo que se dobrava em três partes. Mas agora, de acordo com uma nova patente, partilhada pelo LetsGoDigital, foi registada na WIPO - a organização mundial de propriedade intelectual.

O novo smartphone tripartido da Samsung

Pelas imagens, esta nova patente traz-nos um verdadeiro smartphone em Z. O equipamento apresenta duas dobradiças e um ecrã que se expande a grandes dimensões.

Do que se pode saber, a Samsung poderá estar a criar um smartphone com suporte à S Pen, com câmara por baixo do ecrã, ligação HDMI, sensor de impressões digitais no ecrã e câmara tripla.

Nesta imagem partilhada, há ainda indicação da existência de duas baterias, duas antenas e a explicação de como é que o smartphones se dobra.

Este é mais um forte indício do que a Samsung poderá estar a criar para a sua linha de smartphones dobráveis, sendo o futuro promissor para este segmento.

Quanto a estes modelos tripartidos, não existe a indicação de quando poderão chegar ao mercado, mas não deverá tardar muito.