Audi apresentou um novo conceito de estação de carregamento de elétricos

Dentro de alguns dias, a Audi dará a conhecer um novo conceito de estação de carregamento para veículos elétricos, na Alemanha. A fabricante foi além da habitual infraestrutura e a novidade conta até com uma sala de estar.

Segundo Ralph Hollmig, gestor do projeto, os clientes “irão partilhar múltiplos benefícios”.

No dia 23 de dezembro, a Audi revelará um novo conceito de estação de carregamento ultrarrápido, em Nuremberga, na Alemanha, que garantirá uma experiência premium. Com este projeto, a fabricante pretende testar novas infraestruturas de carregamento em áreas urbanas, oferecendo soluções práticas para os utilizadores que não conseguem carregar os seus veículos elétricos em casa.

A nova estação da Audi baseia-se na utilização de contentores flexíveis (chamados ‘cubos’), que podem ser facilmente montados e desmontados. Estes fornecem dois pontos de carga por unidade e podem ser combinados entre si.

Além disso, os carregadores são alimentados por baterias reutilizadas, reduzindo os custos e os recursos, evitando as complexas redes de alta tensão, os dispendiosos transformadores e os longos processos de planeamento da construção de uma infraestrutura de carregamento ultrarrápido comum.

No total, estão disponíveis seis pontos de carga capazes de fornecer até 320 kW de potência. De acordo com os cálculos da Audi, a nova estação de carregamento poderá carregar cerca de 80 veículos por dia, sem atingir os limites do sistema de armazenamento.

Clientes da Audi terão acesso a benefícios na estação de carregamento

Futuramente, a Audi pretende implementar outros serviços, por forma a tornar a estação de carregamento de elétricos mais atrativa: um ponto de troca de baterias de bicicletas elétricas, test drives do Q4 e-tron e RS e-tron GT, um serviço de aluguer de scooters elétricas, e um serviço de entrega de alimentos.

Para já, acima da estação de carregamento, os condutores dos veículos elétricos poderão encontrar uma sala com 200 metros quadrados, bem como um pátio com 40 metros quadrados. Estes espaços permitirão que os clientes da Audi relaxem ou executem tarefas enquanto os seus veículos estão a carregar. Mais do que isso, têm à disposição um ecrã de 98 polegadas através do qual, entre outras coisas, podem verificar a carga.

Apesar de a estação da Audi estar aberta 24 horas por dia, terá funcionários das 10h00 às 19h00, para garantir o atendimento aos clientes.

