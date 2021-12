Passatempo de Natal: Ganhe uma Xiaomi Mi Band 6

A Mi Band 6 é o prémio escolhido para esta véspera de Natal, em mais um passatempo apoiado pela Xiaomi Portugal. Neste artigo anunciamos também o vencedor do smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G Citrus!

Participe e seja o vencedor desta Xiaomi Mi Band 6.

A Xiaomi Mi Band 6 tem ecrã de 1,56″ de tecnologia AMOLED com uma densidade de 326ppp. Tem 30 modos de desporto com monitorização de frequência cardíaca contínua. Pode ser utilizada em natação, uma vez que conta com resistência a água 5ATM.

A vantagem desta smartband é o facto de ter monitorização de oxigénio no sangue com sensor SpO2. A Mi Band 6 faz ainda monitorização de sono e recebe todas as notificações do smartphone.

Passatempo: Ganhe uma Xiaomi Mi Band 6

Quer ganhar uma Xiaomi Mi Band 6? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 – Dizer em comentário qual o melhor produto Xiaomi de sempre. Nota: A sua resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. 2 – Seguir a página de Instagram da Xiaomi Portugal. 3 – Seguir a página de Instagram do Pplware. Regras:

O passatempo tem início dia 24 de dezembro às 15:30h e termina no dia 27 de dezembro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

E o vencedor do Xiaomi Mi 11 Lite 5G Citrus é o Gonçalo Costa! Muitos parabéns! Em breve será contactado pela equipa do Pplware.