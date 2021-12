Hornsea 2: Maior parque eólico offshore do mundo já produz energia

A empresa de energia dinamarquesa Orsted anunciou recentemente que o parque eólico offshore Hornsea 2, na costa da Escócia, já começou a produzir energia.

O marco importante desde projeto é que, o parque Hornsea 2 será o "maior parque eólico offshore (aerogeradores que estão instalados no mar) em operação do mundo", em operação em 2022.

Parque eólico terá 165 turbinas quando estiver totalmente operacional

O parque eólico está localizado a aproximadamente 55 milhas (90 km) da costa da Escócia e cobre uma área de aproximadamente 178 sq mi (462 km²).

De acordo com o comunicado da Orsted, o parque eólico terá 165 turbinas quando estiver totalmente operacional, o que lhe confere uma capacidade de mais de 1,3 gigawatts. Isso significa que o parque Hornsea 2 e 1 juntos serão capazes de fornecer energia a mais de 1,3 milhão de residências. Hornsea 1, é descrito por Orsted como o "projeto irmão" de Hornsea 2, está localizado na costa de Yorkshire, no Reino Unido, e tem uma capacidade total de 1,2 gigawatts.

De acordo com a Orsted, o parque eólico Hornsea 3 e Hornsea 4 estão também já nos planos e, coletivamente, os projetos "farão uma contribuição significativa para a meta do governo do Reino Unido de atingir "net-zero" até 2050".

O projeto Hornsea dará um forte impulso ao crescente setor de energia renovável no Reino Unido. Em julho de 2019, a Escócia produziu energia suficiente para abastecer, duas vezes, todas as suas casas. De acordo com a CNBC, o objetivo do Reino Unido é atingir 40 GW de capacidade até 2030.

Em comparação, toda a União Europeia pretende atingir 300 GW de capacidade eólica offshore até 2050. Nos EUA a Casa Branca só aprovou o primeiro grande parque eólico offshore do país em fevereiro deste ano, que terá uma capacidade de 800 megawatts.