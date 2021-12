Sem dúvida, a passos curtos o Natal chega e, com esta entrada, os preços baixam na Godeal24 que decidiu celebrar esta quadra com ofertas excêntricas que favorecem o bolso dos utilizadores.

Logo, neste artigo podemos encontrar excelentes oportunidades para adquirir o Software mais popular. A campanha "Compre um e obtenha outro de graça" é um sucesso para o Windows 11 e Windows 10, ou ainda o Office 2021 Pro ou 2019 Pro também. Não é de aproveitar?

Na verdade, parece que é de aproveitar a grande venda promovida pela GoDeal24, em pleno espírito de Natal.

No Natal os preços baixam: GoDeal24 na crista da onda

Assim, está em jogo uma campanha que permite obter um 2 por 1, isto é, compra um software e recebe outro grátis.

Windows 11 Profissional Gratuito

Como sabem, o Windows 11 pode ser um bom presente para aqueles que querem experimentar diretamente o mais recente Sistema Operativo.

Não obstante, durante a ação de campanha da GoDeal24, chega a hora de relaxar e aproveitar para obter uma chave Windows 11 pro gratuita ao adquirir uma das seguintes suites Office:

Windows 10 Profissional Gratuito

Por outro lado, o Windows 10 ainda é o sistema mais versátil e estável neste momento, e é uma boa escolha para a maioria dos utilizadores. Logo, podemos adquirir uma das seguintes promos:

Apresse-se antes que os stocks terminem: desconto de 50%

Se apenas pretende obter o Windows 10 ou o Windows 11, é possível obter um desconto fixo de 50% nestes produtos.

Para tal, basta fazer a compra partir das ofertas apresentadas abaixo com código de cupão: SGO50

Aproxime-se e leve as suas chaves: 62% de desconto

Além disso, na GoDeal24, encontramos múltiplos produtos Microsoft, como várias versões do Office, Project e outros.

Neste momento, podemos adquiri-los com 62% de desconto ao utilizar o código do cupão SGO62

Ferramentas para o seu PC

Além disso, isto é, das suites Office e do Windows, também podemos encontrar aqui mais ferramentas informáticas para melhorar a produtividade:

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema.

O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.

Como pagar com o PayPal?

Obviamente, é possível pagar utilizando o PayPal através do seguinte método:

Após a escolha dos produtos, ir para o ecrã de checkout e continuar como convidado (ou criar uma conta).

Pode obter a opção Cwalletco por defeito na "Payment Information" - clique continuar.

Ir para "Order Review" no ecrã de checkout e clicar "Place Order";

Clique em "Choose Payment Method" e depois clique em "Proces order":

Ser-lhe-á mostrado um ecrã com várias opções de pagamento, pode agora utilizar Paypal ou Cartão de crédito (também através do Paypal):