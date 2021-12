NASA: Lançamento do telescópio espacial James Webb é adiado… novamente!

O mais poderoso e moderno telescópio do planeta deveria ter sido lançado no passado dia 22 de dezembro, em Kourou, na Guiana Francesa. Contudo, o lançamento do telescópio espacial James Webb já foi adiado várias vezes e as informações revelam que o lançamento não poderá ocorrer antes de 24 de dezembro.

O problema está relacionado com as comunicações, como referiu a NASA em comunicado.

O ano astronómico iria ficar marcado pelo lançamento daquele que é atualmente o maior poderoso telescópio alguma vez fabricado pelo ser humano. Assim, o lançamento do JWST (James Webb Space Telescope) esteve programado para várias datas e foi consecutivamente adiado. Primeiro seria a data de 18 de dezembro, depois passou para 22 de dezembro, e agora nunca será antes da véspera de natal. Vários incidentes no transporte e preparativos têm atrasado esta data.

Afinal qual é agora o problema do James Webb?

Este é de facto um telescópio que tem de ser tratado como uma jóia rara, um valor extremamente precioso e de trato meticuloso. Tanto é que a própria agência espacial norte-americana referiu que o seu lançamento pode correr mal, e existem 300 formas de o novo Telescópio Espacial James Webb poder falhar.

Segundo as informações avançadas pela NASA existe agora um "problema de comunicação entre o observatório e o sistema de lançamento" em terra. Assim, na próxima sexta-feira, dia 17 de dezembro, será anunciada a nova data para o lançamento. Apesar de o telescópio já estar a bordo do foguete Ariane 5, o lançamento não irá ocorrer "antes de 24 de dezembro", disse a NASA.

Já foram descritas todas as características deste que será o telescópio maior e mais potente já enviado ao espaço até hoje. Foi construído nos Estados Unidos sob a direção da NASA e contém instrumentos projetados pelas agências espaciais europeia (ESA) e canadiana (CSA).

O telescópio chegou à Guiana Francesa em outubro, após uma viagem de 16 dias a bordo de um navio procedente da Califórnia.

O JSWT é o sucessor do telescópio Hubble, que começou a operar em 1990. A sua capacidade de observação é muito superior e poderá mostrar o universo como nunca o vimos até à data. Os seus instrumentos conseguirão rastrear o espectro de raios infravermelhos, o que poderá ajudar a desvendar as origens do universo.

A colocação do equipamento no espaço não poderá ter falhas ou avarias. Isto porque (e ao contrário do Hubble), não será possível uma reparação no espaço. O James Webb orbitará o Sol, a 1,5 milhão de quilómetros da Terra.