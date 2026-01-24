Este aparelho foi crucial durante uma crise de saúde na ISS, segundo os astronautas

A primeira evacuação médica da NASA em 65 anos de voos espaciais tripulados ocorreu este ano e, na primeira aparição pública desde o regresso à Terra, os astronautas recusaram-se a revelar qual deles precisou de assistência e por que motivo. Revelaram, contudo, o aparelho médico que os ajudou no espaço.

Revelando que foi "uma grande ajuda" perante a crise de saúde que viveram no espaço, os astronautas evacuados, na semana passada, da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), revelaram ter sido ajudados por um aparelho de ultrassom.

Na primeira aparição pública desde o regresso à Terra, os quatro astronautas recusaram-se a revelar qual deles precisou de atenção médica e por que motivo, nesta que foi a primeira evacuação médica da NASA em 65 anos de voos espaciais tripulados.

Contudo, conforme citado, Mike Fincke, da NASA, contou que a tripulação utilizou um aparelho de ultrassom a bordo assim que surgiu o problema médico, no dia 7 de janeiro, um dia antes de uma caminhada espacial, abruptamente cancelada.

Aparelho de ultrassom portátil ajudou astronautas no espaço

Os astronautas já utilizavam o dispositivo com frequência para verificações de rotina das alterações corporais no espaço, "por isso, quando tivemos esta emergência, o aparelho de ultrassom foi extremamente útil".

Claro que não tínhamos os outros grandes aparelhos que temos aqui na Terra. Tentamos sempre garantir que todos, antes de voar, não estejam sujeitos a surpresas. Contudo, por vezes, as coisas acontecem e surgem imprevistos, e a equipa estava preparada... a preparação foi extremamente importante.

Contou Mike Fincke.

Ainda assim, o aparelho revelou-se de tal forma útil que, na sua opinião, ele deveria viajar com os astronautas em todos os voos espaciais futuros.

NASA e astronautas estavam prontos para uma situação deste tipo

Segundo Zena Cardman, da NASA, a ISS está preparada da melhor forma possível para emergências médicas. Além disso, a NASA "tomou todas as decisões corretas" ao cancelar a caminhada espacial, que teria sido a sua primeira, e ao priorizar o bem-estar da tripulação.

O astronauta japonês Kimiya Yui partilhou ter ficado surpreendido com a eficácia de todo o treino pré-voo no cenário de ser preciso enfrentar questões de saúde.

Na sua opinião, "esta foi uma experiência ótima para o futuro dos voos espaciais tripulados", pois os astronautas conseguem lidar "com qualquer situação difícil".

Acompanhando-os numa missão que acabou por durar cinco meses e meio - mais de um mês mais curta do que o planeado - esteve o russo Oleg Platonov.