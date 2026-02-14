Feliz São Valentim: fotografias de corações do Universo para si

Feliz Dia de São Valentim! Estamos a partilhar o amor ao celebrar alguns dos muitos objetos em forma de coração que se podem encontrar, desde bem longe nas profundezas do espaço até mais perto da nossa vizinhança no sistema solar e mesmo aqui na Terra.

Formas de coração no espaço

As 2 galáxias Antennae em fusão (NGC 4038 e NGC 4039) formam uma forma como um coração. Longas caudas estendem-se para o exterior como resultado da fusão.

O nosso universo não é estranho a formas de coração na natureza.

Esta imagem a seguir, captada pelo astrónomo Andy Dungan, no Colorado, mostra a vista telescópica da Nebulosa do Coração a 25 de dezembro de 2025.

A Nebulosa do Coração fica a 7.500 anos-luz de distância, na constelação de Cassiopeia. Obtém a sua forma de coração a partir de estrelas quentes no centro que estão a emitir radiação.

A missão New Horizons, que passou mais perto de Plutão a 13 de julho de 2015, revelou marcas únicas na superfície, incluindo esta área de cor clara que desenha um enorme coração no planeta anão.

Marte, tem amor? E a Lua?

Marte tem muito coração! Estas 10 imagens de crateras com formas de coração distintas foram captadas pela Mars Global Surveyor entre 2001 e 2004.

Sim, a Lua também mostra um pouco de amor nesta pequena depressão em forma de coração na superfície do nosso satélite natural.

Esta imagem foi fotografada durante a atividade extraveicular da Apollo 12, a 19 de novembro de 1969.

O universo é palco de forças imensas e fenómenos extremos, mas, por vezes, revela formas que nos parecem surpreendentemente familiares. Entre galáxias em colisão, nebulosas brilhantes e crateras distantes, surgem corações desenhados pela própria natureza.

Não são símbolos criados com intenção, mas resultados de processos físicos e cósmicos. Ainda assim, aos olhos humanos, transformam-se em sinais de afeto e beleza, lembrando que até na vastidão do espaço encontramos formas que nos emocionam.