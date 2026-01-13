Vivemos enganados com as distâncias do Sistema Solar
Os avanços da tecnologia têm mostrado o quanto desconhecemos o Universo, mas também como estamos ainda errados quanto ao que achamos que conhecemos do Sistema Solar. Afinal, o vizinho mais próximo de Neptuno é Mercúrio. Mas há outros "enganos"!
Tanto que desconhecemos o Sistema Solar
De facto, Mercúrio é, em média, o planeta mais próximo de todos os planetas do Sistema Solar.
Há informação que guardamos na cabeça de forma automática desde que a aprendemos, como as preposições ou a lista dos planetas do Sistema Solar.
Isso tem desvantagens: ou temos de recitar tudo até chegar ao que interessa, ou, se já passaram alguns anos, acabamos a lista com Plutão... sim, o tal planeta que deixou de o ser.
Qual é, afinal, o planeta mais próximo da Terra?
Perante esta pergunta, e com a tentação de repetir a lista decorada, muitas pessoas dirão Vénus e outras tantas Marte. A realidade é mais complexa e, embora a situação mude frequentemente, de forma generalizada considera-se que a resposta correta é Vénus.
De facto, ao olhar para as distâncias entre cada par de planetas, chegaríamos a essa conclusão. Bem… sim, mas não exatamente.
Tabela de distâncias planetárias
|De
|Para
|Distância (UA)
|Distância (km)
|Distância (milhas)
|Mercúrio
|Vénus
|0,34
|50 290 000
|31 248 757
|Mercúrio
|Terra
|0,61
|91 691 000
|56 974 146
|Mercúrio
|Marte
|1,14
|170 030 000
|105 651 744
|Mercúrio
|Júpiter
|4,82
|720 420 000
|447 648 234
|Mercúrio
|Saturno
|9,14
|1 366 690 000
|849 221 795
|Mercúrio
|Urano
|18,82
|2 815 640 000
|1 749 638 696
|Mercúrio
|Neptuno
|29,70
|4 443 090 000
|2 760 936 126
|Vénus
|Terra
|0,28
|41 400 000
|25 724 767
|Vénus
|Marte
|0,80
|119 740 000
|74 402 987
|Vénus
|Júpiter
|4,48
|670 130 000
|416 399 477
|Vénus
|Saturno
|8,80
|1 316 400 000
|817 973 037
|Vénus
|Urano
|18,49
|2 765 350 000
|1 718 388 490
|Vénus
|Neptuno
|29,37
|4 392 800 000
|2 729 685 920
|Terra
|Marte
|0,52
|78 340 000
|48 678 219
|Terra
|Júpiter
|4,20
|628 730 000
|390 674 710
|Terra
|Saturno
|8,52
|1 275 000 000
|792 248 270
|Terra
|Urano
|18,21
|2 723 950 000
|1 692 662 530
|Terra
|Neptuno
|29,09
|4 351 400 000
|2 703 959 960
|Marte
|Júpiter
|3,68
|550 390 000
|342 012 346
|Marte
|Saturno
|7,99
|1 196 660 000
|743 604 524
|Marte
|Urano
|17,69
|2 645 610 000
|1 643 982 054
|Marte
|Neptuno
|28,56
|4 273 060 000
|2 655 279 484
|Júpiter
|Saturno
|4,32
|646 270 000
|401 592 178
|Júpiter
|Urano
|14,01
|2 095 220 000
|1 301 969 708
|Júpiter
|Neptuno
|24,89
|3 722 670 000
|2 313 267 138
|Saturno
|Urano
|9,70
|1 448 950 000
|900 377 530
|Saturno
|Neptuno
|20,57
|3 076 400 000
|1 911 674 960
|Urano
|Neptuno
|10,88
|1 627 450 000
|1 011 297 430
Até a NASA se refere a Vénus como “o nosso vizinho planetário mais próximo”. E embora isso seja verdade se olharmos apenas para o planeta que mais se aproxima da Terra, já não o é quando a questão é saber qual é o planeta mais próximo em média. Aqui, o cenário muda e há um novo vencedor: Mercúrio.
Mercúrio é o planeta mais interior do Sistema Solar, mas, em média, passa mais tempo perto da Terra do que Vénus. Mais ainda: Mercúrio é, em média, o planeta mais próximo de todos os outros planetas do Sistema Solar.
Porque falha o método tradicional
O método habitual limita-se a subtrair o raio médio da órbita interior ao da exterior. Assim, a distância média entre a Terra (1 UA) e Vénus (0,72 UA) seria de 0,28 UA. Quando estão mais afastados, Vénus pode chegar a estar a 1,72 UA da Terra.
Embora seja intuitivo considerar a distância média entre dois pontos de elipses concêntricas como a diferença dos seus raios, essa diferença apenas determina a distância média dos pontos mais próximos das elipses, não de todas as posições possíveis.
Fazer a média entre os cenários de maior aproximação e maior afastamento melhora o cálculo, mas continua a ser impreciso, explicam os cientistas Tom Stockman, Gabriel Monroe e Samuel Cordner.
O método ponto-círculo muda tudo
Por isso, o Instituto Americano de Física desenvolveu um método matemático mais rigoroso, que calcula a distância média dos planetas ao longo do tempo. Neste cenário, tudo muda, não apenas para a Terra, mas para todos os planetas.
O método chama-se ponto-círculo (PCM) e modela as órbitas como círculos concêntricos e coplanares. Como os planetas passam o mesmo tempo em cada ponto da sua órbita, é possível calcular a distância média integrando todas as posições possíveis.
Com este método, Vénus encontra-se, em média, a 1,14 UA da Terra, enquanto Mercúrio está a apenas 1,04 UA.
O corolário “whirly-dirly”
Observámos que a distância entre dois corpos em órbita é mínima quando a órbita interior é a mais pequena. Esta observação levou ao que chamamos o corolário whirly-dirly, uma referência a um episódio da série Rick and Morty.
Para dois corpos com órbitas aproximadamente coplanares, concêntricas e circulares, a distância média entre ambos diminui à medida que diminui o raio da órbita interior.
A equipa de investigação executou uma simulação que calculou a posição dos oito planetas ao longo de 10.000 anos, registando continuamente as suas distâncias.
Os resultados diferiram até 300% face ao método tradicional, mas menos de 1% quando comparados com o método ponto-círculo.
Um resultado com impacto para além da Terra
Esta descoberta não afeta apenas a Terra. Pode ser generalizada a qualquer par de corpos com órbitas aproximadamente circulares, concêntricas e coplanares.
Com este método, a distância média entre dois corpos depende do raio da órbita interior: quanto menor for essa órbita, menor será a distância média.
Em resumo, Mercúrio é o planeta mais próximo da Terra, mas também de Neptuno e até do agora reclassificado Plutão.
Para além de alterar o paradigma sobre como encaramos as distâncias planetárias, este método pode vir a ser útil na estimativa de comunicações com satélites.
