Promoções Playstation em força no mês de dezembro

O mês do Natal costuma ser pródigo em promoções e grandes oportunidades e a provar isso mesmo, a Sony Playstation está a levar a cabo a algumas, que se apresentam bastante interessantes.

Venham ver as promoções a decorrer que incluem, por exemplo, um desconto nas subscrições Playstation Plus 12 Meses.

Subscrição do Playstation Plus

O serviço da Sony Playstation que, nos permite jogar online, ter acesso a vários conteúdos de jogos (e mesmo jogos gratuitos), oferece descontos e ofertas especiais em jogos e extras encontra-se em promoção. Mas atenção que é apenas até ao próximo dia 19 deste mês.

Com efeito, a Sony Playstation anunciou que a subscrição de 12 meses do serviço PlayStation Plus está em promoção, com um desconto de 50%, exclusivamente na PlayStation Store, até às 23h59 de dia 19 de dezembro. Desta forma, os jogadores que não tenham subscrição ativa poderão subscrever este serviço por 29,99€.

Campanha de Natal da PlayStation

A Campanha de Natal da PlayStation chegou e, até ao próximo dia 26 de dezembro, coloca vários dos melhores jogos Playstation, com descontos extremamente apetecíveis.

Esta campanha apresenta descontos em vários títulos AAA tanto da Playstation 4 como da Playstation 5, de onde se destacarão jogos como The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima ou Marvel’s Spider Man: Miles Morales para a Playstation 4.

Por outro lado, para a Playstation 5, podemos encontrar vários descontos importantes, como, por exemplo, Returnal, Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, Ghost of Tsushima Director’s Cut ou Sackboy: Uma Grande Aventura.

De destacar ainda que, durante este período, ou seja até dia 26 de dezembro, diversos títulos PlayStation Hits como God of War, Horizon Zero Dawn ou Gran Turismo Sport, por exemplo, podem ser adquiridos por somente 9,99€ cada um, nas lojas habituais.

Principais ofertas nas lojas habituais para a PlayStation 4:

The Last of Us Parte II: 19,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 39,99€

Ghost of Tsushima: 29,99€

Death Stranding: 29,99€

Marvel’s Spider-Man: 19,99€

Sackboy: Uma Grande Aventura: 39,99€

Principais ofertas nas lojas habituais para a PlayStation 5:

Death Stranding Director’s Cut: 39,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 39,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edição Ultimate: 59,99€

Sackboy: Uma Grande Aventura: 39,99€

Returnal: 59,99€

Ghost of Tsushima Director’s Cut: 59,99€

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte: 59,99€

Comando sem fios DualSense e Cobertura Playstation 5

Entretanto, foi também divulgado pela Sony Playstation que o comando sem fios DualSense vai receber três novas cores: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink.

Adicionalmente, a Sony anunciou ainda, a chegada das tampas para a consola PlayStation 5 para as versões Standard e Digital, nas cores Midnight Black e Cosmic Red, em janeiro, sendo que as restantes cores da Galaxy Collection serão lançadas durante o primeiro semestre de 2022.

As três novas cores do DualSense estarão disponíveis, nos pontos de venda habituais em Portugal, em janeiro de 2022, juntamente com as tampas nas edições Midnight Black e Cosmic Red. As tampas para a consola de nova geração nas restantes cores da Galaxy Collection, a gama de acessórios inspirada na galáxia: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink, serão lançadas durante o primeiro semestre de 2022.

Modo Multijogador Online do PlayStation Plus

Por outro lado, a Sony anunciou ainda, a chegada do Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito do PlayStation Plus para todos os jogadores da PlayStation 4 e PlayStation 5.

Com esta iniciativa, todos os jogadores poderão usufruir das funcionalidades do modo multijogador online dos seus jogos favoritos durante o próximo fim de semana, de sábado dia 18 de dezembro, a partir das 00h01, até domingo, dia 19 de dezembro, até às 23h59 (hora local).

De relembrar que os jogos do mês de dezembro no Playstation Plus são LEGO DC Super-Villains, Mortal Shell, Godfall: Challenger Edition, e ainda os títulos PlayStation VR (PSVR) The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition, The Persistence e Until You Fall, disponíveis até ao próximo dia 3 de janeiro de 2022, estando já todos disponíveis para transferência.