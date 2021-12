Qualcomm já estará a preparar o processador Snapdragon 8 Gen2

A Qualcomm lançou recentemente o seu novo processador topo de gama para dispositivos móveis, o Snapdragon 8 Gen1. E embora este seja um poderoso chip, a empresa norte-americana não quer ficar apenas por aqui e parece que já está a pensar no próximo passo para reforçar o seu poder na competição deste segmento.

De acordo com as mais recentes informações, a empresa já estará a trabalhar no próximo SoC topo de gama que se poderá designar Snapdragon 8 Gen2.

Qualcomm poderá estar a trabalhar no SoC Snapdragon 8 Gen2

Segundo os últimos rumores da indústria, a Qualcomm já estará a trabalhar no seu próximo processador topo de gama para dispositivos móveis. Neste sentido, o novo SoC da fabricante poderá ser o Snapdragon 8 Gen2 e o seu desenvolvimento já poderá estar mesmo a acontecer. As informações vieram de um leaker da rede social chinesa Weibo designado Mobile Chip Masters.

De acordo com os detalhes revelados, a provável data de lançamento deste possível chip será em meados do segundo trimestre de 2022. Mais especificamente, o leaker referiu o mês de maio de 2022 para a chegada ao mercado dos telefones com o Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.

Pela lógica, o novo SoC deverá superar o atual topo de gama Snapdragon 8 Gen1, assim como o Dimensity 9000 da MediaTek, que poderá chegar em fevereiro de 2022. O leaker ainda dá algumas dicas para indicar que possivelmente a Qualcomm estará a preparar este novo SoC como resposta ao Dimensity 9000 da MediaTek, que parece ser mais rápido e eficiente do que o Snapdragon 8 Gen1.

A publicação reforça ainda a forte competição e concorrência existente atualmente entre as várias fabricantes de chips. E cada uma delas parece estar bastante empenhada em levar os melhores, mais duráveis, eficientes e inovadores produtos aos consumidores.

