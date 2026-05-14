Ciberataque contra fábrica da Foxconn: dados da Intel, Google, Dell, Nvidia e AMD roubados

Uma fábrica da Foxconn nos EUA foi alvo de um ciberataque. Durante uma semana, um ransomware conseguiu paralisar toda a infraestrutura. Os hackers responsáveis ​​pela invasão afirmam ter roubado documentos confidenciais pertencentes à Intel, Google, Dell, Nvidia e Apple.

Ciberataque contra fábrica da Foxconn

A 1 de maio de 2026, a fábrica da Foxconn em Mount Pleasant, Wisconsin (EUA), foi alvo de um ciberataque. A partir das 7h da manhã, as ligações Wi-Fi começaram a falhar. Mais tarde, nessa manhã, todo o sistema informático começou a apresentar avarias. Os funcionários foram instruídos para desligar os seus computadores. Com a situação crítica, a gestão da fábrica foi obrigada a suspender as operações. A produção esteve parada durante quase uma semana antes de ser retomada gradualmente por volta de 12 de maio.

Conhecida por fabricar os iPhones da Apple, a empresa taiwanesa afirmou que as suas equipas tomaram "medidas de emergência" para garantir as entregas, apesar do ciberataque. Na dark web, um grupo de hackers conhecido como Nitrogen rapidamente reivindicou a autoria do ataque. Em atividade desde 2023, este grupo de cibercriminosos especializa-se em extorsão dupla através de ransomware.

Os hackers primeiro roubam os dados, depois encriptam-nos e depois ameaçam divulgar tudo publicamente caso o resgate não seja pago. Este método está a tornar-se cada vez mais comum e a substituir gradualmente os ataques que dependem exclusivamente da criptografia. O grupo Nitrogen afirma ter obtido 8 terabytes de dados, incluindo mais de 11 milhões de ficheiros internos.

Dados da Intel, Google, Dell, Nvidia e AMD roubados

Estes documentos incluem, alegadamente, esquemas técnicos, planos de projetos e documentos confidenciais pertencentes a parceiros de renome da Foxconn, como a Intel, Google, Dell, Nvidia e Apple. Os hackers publicaram exemplos de documentos online na dark web para corroborar as suas alegações. Analisadas pelos investigadores, as amostras revelaram principalmente documentos relacionados com as equipas de engenharia elétrica da Foxconn, documentos financeiros, diagramas de circuitos e placas de rede associadas à AMD, Intel e Google.

No entanto, as amostras mostram que os dados da fábrica de Houston foram roubados. Em teoria, é possível que a Nitrogen tenha obtido informações de outras fábricas. As fábricas da Foxconn, independentemente da sua localização, utilizam uma VPN interna para proteger os dados internos dos seus clientes. Ainda assim, as várias fábricas do grupo mantêm-se em contacto entre si e com os seus clientes por e-mail, o que deixa a porta aberta para possíveis fugas.

Esta não é a primeira vez que a Foxconn se vê na mira de cibercriminosos. Em dezembro de 2020, uma fábrica mexicana pertencente ao grupo foi paralisada pelo ransomware DoppelPaymer. Um resgate de 34 milhões de dólares foi exigido rapidamente. Dois anos depois, o LockBit 2.0 , um dos piores programas de ransomware do mundo, atacou outra fábrica mexicana do grupo.