COVID-19: Intel vai colocar os funcionários não vacinados em licença sem vencimento

Enquanto a nova variante Ómicron da COVID-19 se alastra um pouco por todo o mundo, os países tentam lidar com essa realidade da melhor forma, optando por apertar as várias medidas de combate contra a pandemia que se arrasta há já dois anos. Uma das melhores formas de lutar contra o vírus é a vacinação, mas ainda existem algumas pessoas reticentes à mesma.

Neste sentido, a gigante Intel notificou os funcionários para se vacinarem caso ainda não o tenham feito ou apresentarem uma isenção de vacinação. Caso contrário, poderão ser colocados num regime de licença sem vencimento.

Uma vez que ainda existem várias pessoas sem a vacina contra a COVID-19, algumas empresas estão a tentar gerir essa situação com o objetivo de manter a maior segurança em ambiente de trabalho. Assim, alguns nomes mais populares, como a Google, podem mesmo despedir os funcionários que não pretendam ser vacinados. E outras gigantes da tecnologia estão também a optar por medidas rígidas para enfrentar esta resistência.

Intel vai colocar os funcionários não vacinados em licença sem vencimento

A Intel notificou os seus funcionários que qualquer pessoa que não tenha ainda sido vacinada contra a COVID-19 precisa sê-lo ou então deve enviar uma isenção da mesma. Os trabalhadores devem vacinar-se ou apresentar essa isenção até 4 de janeiro de 2022. Caso contrário, a empresa poderá colocá-los em licença sem vencimento, tal como avança o The Associated Press e o The Oregonian.

Segundo o documento obtido por estes dois canais de informação, no comunicado da empresa de 7 de janeiro, Christy Pambianchi, RH da Intel, disse que os funcionários precisam de pedir um isenção de vacinação ou fazer testes semanais, mesmo se estiverem a trabalhar a partir de casa. Além disso, a executiva terá ainda dito que a empresa irá analisar as isenções médicas e religiosas até ao dia 15 de março do próximo ano. A Intel já teria anteriormente estabelecido o dia 4 de janeiro para que os trabalhadores tomassem uma ação, mas não especificara as consequências caso estes não cumprissem.

Desta forma, se a isenção não for concedida e apresentada, os funcionários serão colocados em licença sem vencimento pelo menos durante 3 meses a partir do dia 4 de abril de 2022. No entanto, Pambiachi terá garantido que os mesmos não serão demitidos e que a Intel ainda irá fornecer benefícios de saúde a quem esteja nesta situação.

Esta atitude da Intel visa cumprir com as orientações da administração de Joe Biden onde as empresas norte-americanas com mais de 100 funcionários devem garantir que os mesmos estão totalmente vacinados e testados regularmente.

O The Verge contactou a Intel para obter mais alguns esclarecimentos, mas até ao momento ainda não obteve resposta.