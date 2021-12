A Qualcomm anunciou há poucos dias o seu mais recente SoC para smartphones de topo, o Snapdragon 8 Gen 1. Como exemplo, a empresa garante que consegue ter um desempenho 20% superior e ser 30% mais eficiente que a versão anterior. No GPU repete-se esta posição ao ser 30% mais rápido e 25% mais eficiente na gestão de energia.

A Xiaomi já anunciou que será a primeira a lançar um smartphone com o Snapdragon 8 Gen 1, mas o início de 2022 trará muitos outros lançamentos. Conheça as marcas que já deram como certo o lançamento de smartphones com este SoC.

O Snapdragon 8 Gen 1 foi anunciado pelo Qualcomm num arrancar do seu evento anual que ainda está a decorrer. Trata-se de uma plataforma móvel consideradas mais rápida e mais eficiente que o anterior, o 888. A fabricante, garante que consegue ter um desempenho 20% superior e ser 30% mais eficiente que o anterior. No GPU repete-se esta posição ao ser 30% mais rápido e 25% mais eficiente na gestão de energia.

Na captura de imagem e vídeo há novidades, com o Snapdragon 8 Gen 1 a ser capaz de processar ainda mais informação dos módulos de fotografia. Este SoC será também capaz de gravar vídeo 8K HDR a 30 fps. No campo da conetividade, destaca-se a presença do modem X65, que garante velocidades de 10Gbps no 5G. O Wi-Fi de 6ª geração vai garantir velocidades de até 3,6 Gbps no que toca a comunicações sem fios.

O novo Xiaomi 12 chegará dentro de alguns dias e será o primeiro a receber o Snapdragon 8 Gen 1, segundo o anúncio da própria fabricante. Mas já outras se chegaram à frente e garantiram o lançamento de novos modelos de topo com o processador novo da Qualcomm.

Os primeiros smartphones a receber o Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm

Xiaomi

Xiaomi 12 - dezembro de 2021 (nome do modelo confirmado)

Motorola

Moto Edge X30 - dezembro de 2021 (nome do modelo confirmado)

OPPO

OPPO Find X4 Pro - 1º trimestre de 2022 (o nome do modelo não foi confirmado, é baseado em rumores)

OnePlus

OnePlus 10 - 1º trimestre de 2022 (o nome do modelo não foi confirmado, é baseado em rumores)

Realme

Realme GT 2 Pro - 1º trimestre de 2022 (nome do modelo confirmado)

Vivo

Não são avançados modelos, mas a fabricante já confirmou o lançamento

Ainda que outras fabricantes não tenham vindo a público falar da utilização do novo SoC nos seus smartphones, alguns lançamentos são quase óbvios. O caso do Galaxy S22 da Samsung, o Redmi K50, o Honor Magic4 ou Black Shark 5, são alguns desses exemplos.

Está à espera destes lançamentos para comprar o seu novo topo de gama?