E se a sua televisão lhe permitisse provar sabores?

Embora as televisões sejam já capazes de transmitir imagens e sons extremamente fiéis à realidade, sempre se falou que o seu limite eram os sabores e os cheiros, uma vez que é impossível dá-los a conhecer aos telespectadores, através do ecrã. Ou era.

Um professor japonês desenvolveu um ecrã que é capaz de imitar os sabores que são transmitidos.

Imagine estar a ver uma publicidade de uma qualquer marca de comida. Pelo aspeto, pensa que gostaria de provar, no entanto, por estar a ver através da televisão, reconsidera, uma vez que não será possível através dela. Ou será que é?

Embora possa parecer repugnante, tecnologicamente falando, um professor japonês conseguiu algo extraordinário, e que se cria como impossível: um protótipo de televisão capaz de reproduzir sabores de alimentos. O dispositivo dá-se pelo nome de Taste the TV e está equipado com um carrossel de dez caixas de sabores que pulverizam em simultâneo para reproduzir o sabor de determinado alimento. Depois, a amostra é apresentada no ecrã para que o telespectador possa experimentar.

Segundo Homei Miyashita, professor na Meiji University, o objetivo é “tornar possível às pessoas terem a experiência de algo como comer num restaurante do outro lado do mundo, mesmo estando em sua casa”. Além disso, permite estabelecer uma experiência multissensorial.

O protótipo do ecrã de televisão foi criado pelo professor, em conjunto com uma equipa de 30 alunos. Além disso, criaram outros dispositivos relacionados com o sabor dos alimentos. Por exemplo, desenvolveram um garfo que potencializa o sabor dos alimentos.

O último dispositivo a ser desenvolvido foi, então, o ecrã da televisão e a construção de uma versão comercial custaria, de acordo com o professor, cerca de 875 dólares.

O dispositivo desenvolvido pela Meiji University foi demonstrado em frente a vários repórteres. Conforme revelou a Reuters, a estudante Meiji Yuki Hou informou que queria provar chocolate doce e o ecrã pulverizou esse mesmo sabor numa película de plástico.

Embora esteja ainda numa fase embrionária e implique grandes custos, não deixa de ser um dispositivo impressionante com tecnologia inovadora.

