Walkingpad X21 – Em 2022, meta a atividade física como prioridade na sua vida

A atividade física continua a ser colocada em último lugar por muitos de nós. Seja por termos uma vida agitada ou por saber melhor passar algum tempo sentado a ver séries, uma simples caminhada é deixada para outro dia... Mas o corpo precisa de se mexer para ser saudável. Ter uma passadeira em casa ou uma bicicleta pode ser um primeiro passo para conseguir manter um estilo de vida saudável, sem sair do "conforto".

Porque o espaço em casa é muitas vezes limitado para ter uma destas máquinas, existem já soluções mais compactas, com grande fiabilidade e até já com controlo por smartphone. É o caso da Walkingpad X21.

As passadeiras para corrida são normalmente associadas a máquinas grandes, em muitos casos, a monos que estão a um canto da casa e que ninguém usa. Mas hoje já se encontram propostas no mercado bastante compactas e dobráveis, e que ainda incluem tecnologias "smart".

A Walkingpad X21 é uma passadeira elétrica que suporta grande impacto, com um avançado sistema de armotecimento, sendo ideal para corrida. Tem assim uma variação de velocidade que vai desde os 0,5 ao 12 km/h. Além disso, suporta peso até 110kg.

No botão circular colocado na barra existem os controlos e um painel digital. A passadeira é dobrável em duas partes, permitindo que seja guardada com maior facilidade. Além disso, o design da máquina dobrada foi pensado com cuidado para que não destoe de forma significativa nos ambientes.

A Walkingpad X21 tem ligação NFC para emparelhar rapidamente com o smartphone e todo o controlo pode ser então feito via app. A app ainda disponibiliza alguns exercícios para acompanhar.

Esta máquina Walkingpad X21 está disponível por 800 € com cupão de desconto GKBWKPX21, já com taxas incluídas, em armazém europeu.

