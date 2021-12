Com o Android 12 a ser lançado pelos fabricantes e com o Android 12 L a ser preparado, é hora da Google olhar à próxima versão. Esta já estará a ser preparada e uma build que escapou à Google mostra agora muito.

Já se conhecem algumas das novidades que a gigante das pesquisas vai trazer para os smartphones. Fica claro que o caminho a seguir é novamente de melhoria e a criação de novas funcionalidades.

Estamos ainda a muitos meses da próxima I/O e da apresentação do Android 13. Ainda assim, e do que o site XDA revelou, há muitas novidades a caminho, para tornar o sistema da Google ainda melhor nos smartphones.

Cada app poderá ter o seu idioma próprio

A primeira novidade já esta semana tinha sido aflorada, resultado de uma fuga de informação e de uma primeira versão não oficial do Android 13. Esta foca-se na forma como o Android vai tratar os idiomas das apps e do próprio sistema.

Se até agora as apps tinham de respeitar as definições de idioma do sistema, com o Android 13 isso deverá mudar. Cada app terá a possibilidade de usar o seu idioma, deixando aos utilizadores a escolha do que pretendem, a qualquer momento.

Notificações apenas para as apps autorizadas

Em segundo lugar, o Android 13 irá focar-se nas notificações e na forma como estas chegam ao utilizador. Vão existir mudanças e estas deixam de ter a liberdade que tinham. Também as apps deixam de poder o que querem neste campo.

Até agora, qualquer app que seja instalada podia ter notificações apresentadas, sem que fosse pedido consentimento ao utilizador. Isso deverá mudar, com o Android 13, passando a ter de haver uma autorização, que poderá depois ser revogada.

TARE: Gestão de bateria feita por créditos

A gestão de processo e a forma como estes podem ser usados é o foco de mais uma alteração. Vem com o nome TARE (Android Resource Economy) e é um gestor de créditos que vão ser dados a apps para poderem executar processos.

Estes créditos vão ser dados com base em fatores como o estado da bateria e outros. Depois, e com esta moeda, as apps vão "pagar" ao Android 13 para poderem executar os seus processos, sempre de forma concorrencial.

Um novo relógio no ecrã de bloqueio do Android 13

A última novidade do Android 13 está no relógio do ecrã de bloqueio. Este é um clássico do sistema da Google e em breve vai mudar ou pelo menos permitir que o utilizador o ajuste mais para o seu gosto.

Atualmente este relógio ocupa 2 linhas e apenas é alterado quando há novas notificações. Neste caso, e até estas desaparecerem, fica apenas com uma linha, muito menor. É esta que a Google entende que os utilizadores querem e dará a possibilidade de ser usada sempre.

Como dissemos antes, estamos ainda muito longe de ver qualquer novidade no que toca ao Android 13. Esta versão surgiu de dentro da Google, mas não de forma oficial. Temos de aguardar mais alguns meses para esta nova versão possa ser testadas nos smartphones.