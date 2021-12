Biocombustíveis permitirão reduzir as emissões dos lançamentos espaciais em 96%

Temos assistido a muitas apostas feitas por agências e empresas privadas no sentido de conquistar o espaço. Contudo, esta corrida não vai ao encontro de um objetivo comum traçado na Terra: redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Para isso, os biocombustíveis poderão ser a solução.

Para a Orbex, este combustível de origem biológica poderá reduzir as emissões que resultam dos lançamentos espaciais em 96%.

Um dos problemas associados à corrida espacial, protagonizada por agências e empresas privadas, é a quantidade de emissões que resulta das viagens. Afinal, muitos têm sido os satélites enviados, e já são algumas as viagens que servem o entretenimento.

Com a previsão do aumento dos lançamentos, este é e será certamente um problema ambiental a ter em conta, uma vez que os foguetões utilizam combustíveis tradicionais para executar as viagens. Esses combustíveis emitem enormes quantidades de CO2 diretamente para atmosfera, representando uma significante fatia das emissões. Aliás, de acordo com estimativas, cada lançamento pode produzir cerca de 300 toneladas de dióxido de carbono.

Esta realidade vai contra todas as iniciativas que têm vindo a ser adotadas na Terra, por forma a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Biocombustíveis poderão ser a solução para as viagens espaciais

A empresa europeia Orbex criou uma alternativa mais sustentável aos combustíveis que são utilizados atualmente, que depende dos biocombustíveis. O segredo é um combustível composto por biopropano, um gás natural obtido como subproduto durante a produção de biodiesel.

Além disso, o foguete que está a ser desenvolvido pela empresa será lançado horizontalmente, a partir de um porta-aviões, gerando menos emissões do que a descolagem vertical.

Juntamente com o biocombustível, com baixo teor de carbono, a empresa acredita que poderá reduzir as emissões de CO2 de cada lançamento em 96%. Ou seja, ao invés de gerar 300 toneladas de dióxido de carbono, os lançamentos da Orbex gerariam cerca de 12 toneladas.

