Uma viagem à Pérsia antiga com The Tale of Bistun

O Império Persa é um dos grandes impérios da História da Humanidade e ao longo dos anos já recebeu alguns jogos em sua homenagem. The Tale of Bistun será o próximo.

Trata-se de uma celebração da glória deste império do Médio Oriente. Venham ver mais.

Em desenvolvimento pelos estúdios holandeses Black Cube Games, composto por 10 elementos, responsáveis por títulos como Electron e Shadow Blade 2, encontra-se The Tale of Bistun.

Na sua essência, The Tale of Bistun é um jogo que celebra toda a grandeza e glória do Império Persa e apresenta alguns pormenores que parecem fazer dele, um jogo interessante para quem aprecie o género e a sua temática.

Tal como se poderia esperar, trata-se de um jogo com grande enfase na narrativa, inspirado pelo poema do século 12 "Khosrow and Shirin", escrito pelo poeta Nizami Ganjavi.

Uma história de amor trágica, entre o rei Sassânida king Khosrow II e a princesa Arménia Shirin, que mais tarde virá a tornar-se a Rainha da Pérsia.

Em The Tale of Bistun, o jogador encarna um pedreiro que acorda no Monte Bistun sem qualquer memória do que lhe aconteceu antes ou de como lá foi parar. Cedo repara que algo aconteceu ao seu Mundo. Uma estranha praga surgiu e trouxe consigo inúmeros perigos à terra, retirando a Luz e paz dos seus habitantes e vida selagem e tornando-os hostis e perigosos.

O jogador terá de ultrapassar todos esses perigos e pelo caminho irá encontrar vários inimigos com quem terá de lutar. No entanto, para conseguir repor a paz no reino e impulsionado por uma estranha voz, irá viajar entre o Mundo Real e o Mundo das Memórias, o que faz com que, no decorrer do jogo, vá descobrindo muitos segredos do seu passado.

No final, um Mal Fundamental estará à espera. Quem será esse Mal? Quem será o pedreiro que controlamos? Estas serão questões que têm de ser respondidas no final do jogo...

The Tale of Bistun será lançado para PC, ainda sem data concreta de lançamento e a futura versão Xbox estará disponível através do ID@Xbox.